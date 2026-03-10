La NCCA se rinde a Aday Mara y lo nombra el mejor defensor de su conferencia

Está siendo una temporada inolvidable para Aday Mara en su aventura americana. A su gran rendimiento, los halagos que le caen por todos los lados y su constante escalada en las previsiones del draft de la NBA, el aragonés ha sumado este martes el último de los reconocimientos y, sin duda, uno de los más importantes. El jugador de Michigan ha sido nombrado por la NCAA como el mejor jugador defensivo del año en su conferencia, la Big Ten.

"Una presencia formidable", ha publicado la universidad de Mara en sus redes sociales a la vez que ha publicado la feliz noticia para el aragonés. Una alegría compartida porque su entrenador, Dustin May, también ha sido seleccionado como el mejor técnico.

Ahora, Aday Mara peleará en el March Madness por el título de la NCAA, partiendo Michigan como uno de los máximos favoritos para levantar el trofeo. El zaragozano ha promediado 11,5 puntos, 6,9 rebotes, 2,4 asistencias y 2,6 tapones en casi 23 minutos en pista y la NBA le sigue de cerca, habiendo subido muchas posiciones en las predicciones del draft, donde con casi con total seguridad será elegido en la primera ronda.