Aviso de David NavarroReal ZaragozaAtrapadas en la IndiaMundial de fútbol ZaragozaAyudas ViviendaPatruela 'futbolera'
CASADEMONT ZARAGOZA

Tres jugadoras y Carlos Cantero: el Casademont Zaragoza, candidato a todos los premios de la Euroliga

Mariona Ortiz, Helena Pueyo y Carla Leite optan a varios galardones

Cartel de los premios de la Euroliga

Cartel de los premios de la Euroliga / FIBA

Raquel Machín

Zaragoza

A falta de poco más de un mes para que la Final Six de Zaragoza cierre la edición 2025-26 de la Euroliga femenina, la competición ha abierto este martes las votaciones para los diferentes premios que otorga al final de cada temporada. Y el Casademont Zaragoza, que disputará por primera vez en su historia la fase final, acapara nominaciones y aparece en todas las categorías de premios.

Tres jugadoras, Mariona Ortiz, Helena Pueyo y Carla Leite, más el técnico Carlos Cantero, aparecen en las listas de candidatos de los diferentes galardones que otorga la competición y en los que los aficionados pueden votar en esta dirección. Las votaciones se cerrarán el 29 de marzo.

Mariona Ortiz y Helena Pueyo optan al MVP de la temporada junto a Emma Meesseman, Iliana Rupert y Julie Allemand, del Fenerbahce, Valeriane Ayayi, del Praga, Kaila Charles, del Venezia, María Conde y Jessica Shepard, del Famila Schio, Murjanatu Musa y Leila Lacan, del Landes, Awak Kuier y Dorka Juhasz, del Galatasaray y Mariam Coulibaly, del Uni Girona.

Ortiz y Pueyo repiten como candidatas al equipo defensivo del año, listado donde se suma Carla Leite. El resto de jugadoras son Julie Allemand, Kayla McBride y Gabby Williams, del Fenerbahce, Pauline Astier, Maite Cazorla y Bridget Carleton, del Praga, Noemie Brochant, del Flammes Carolo, Kaila Charles e Ivana Dijkic, del Venezia, María Conde y Constanza Verona del Famila Schio, Klara Holm y Juste Jocyte del Uni Girona, Marina Johannes, Teja Oblak y Kamiah Smalls, del Galatasaray, Leila Lacan y Julie Wojta, del Landes, Reka Lelik, del DVTK, Tima Pouye, del Tango Bourges y Leticia Romero, del Valencia.

También están Mariona y Pueyo nominadas a jugadora defensiva del año junto a Pauline Astier, del Praga, Myriam Djekoundade y Leila Lacan, del Landes, Coline Franchelin, del Flammes Carolo, Laetitia Guapo, del Tango Bourges, Klara Holm, del Girona, Awak Kuier y Elizabeth Williams, del Galatasaray, Emma Meesseman, Gabby Williams e Iliana Rupert, del Fenerbahce, Mariella Santucci, del Venezia, y Constanza Verona, del Famila Schio.

Carla Leite es una de las ocho candidatas al 'Rising Star', o estrella en ascenso, junto a Elena Buenavida y Awa Fam, del Valencia, Emma Cechova, del Praga, Juste Jocyte, del Girona, Leila Lacan, del Landes, Dionne Madjo, del Flammes Carolo e Inés Pitarch-Granel, del Tango Bourges.

Y, por último, Carlos Cantero es también uno de los ocho candidatos a entrenador del año, una lista en la que figuran cinco españoles y, entre ellos, un aragonés: Víctor Lapeña, responsable del Famila Schio. Completan la lista Julie Barennes, del Landes, Martin Basta, del Praga, Roberto Íñiguez, del Girona, Andrea Mazzon, del Venezia, Miguel Méndez, del Fenerbahce, y Firat Okul, del Galatasaray.

