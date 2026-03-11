Casademont Zaragoza
Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: "Sus instalaciones son de primera categoría"
La pívot del equipo aragonés cuenta en una entrevista en su país cómo está viviendo su primer año fuera de casa
Aminata Gueye es la única de las tres jugadoras francesas que ha sido convocada por su selección en este parón (Carla Leite no ha ido para descansar), pero la pívot no se olvida del Casademont Zaragoza aun estando concentrada con su país. La gala ha concedido una entrevista para Basket Europe en la que deja varios comentarios positivos acerca de su equipo.
Lo primero, la jugadora interior habla de por qué decidió salir de Francia por primera vez en su carrera. "Quería ponerme a prueba y ver cómo era la vida en el extranjero. Sentía que en Francia lo había hecho todo lo posible y que necesitaba ir a ver cómo era en otros lugares", comenta. Aunque sus compatriotas han sido una pieza clave en su adaptación (Leite y Bankolé): "Lo hizo todo mucho más fácil. Ni ellas ni yo habríamos tenido la misma temporada si no nos hubiéramos apoyado mutuamente. Te hace sentir menos fuera de lugar. Hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas referencias y, sobre todo, había jugado con Carla el año anterior, así que es cierto que fue un poco más fácil".
La Liga española
Nada más llegar, a Gueye lo que más le sorprendió es el ritmo al que se juegan en España. "La velocidad del juego. Incluso en Liga, algunas reglas son diferentes. La ejecución también es diferente. En Francia, se hace mucho hincapié en los sistemas; es una especie de coreografía bien engrasada. Aquí, hay mucho juego rápido y de transición", comenta.
En cuanto al Casademont, la francesa destaca la profesionalización del club y a la afición. "Las instalaciones en Zaragoza son de primera categoría. Incluso en cuanto a afición, tenemos una base de 6.000 o 7.000 personas en cada partido, incluso cuando jugamos contra equipos de menor categoría. Con todo eso, sientes que subes de nivel y que es aún más profesional", explica.
