Casademont Zaragoza
La curiosa estadística de Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza, con su selección: 0 puntos y +27 con ella en pista
La República Checa no tuvo problemas para imponerse a la débil Sudán del Sur
Veronika Vorackova ha sido la primera jugadora del Casademont Zaragoza que ha jugado un partido internacional durante ese parón. La checa ha firmado un tímido encuentro ante Sudán del Sur, pero su selección no ha tenido ningún problema para imponerse al débil combinado africano (89-52).
La del Casademont ha estado algo más de 18 minutos en la pista, aunque, para ser francos, no ha tenido su día en el tiro. De hecho, Vorackova ha acabado el partido sin anotar un solo punto, habiendo fallado todos sus lanzamientos (tres triples y un tiro de dos). No obstante, eso no ha frenado a la República Checa, que con ella en la pista ha tenido un +/- de 27 puntos.
Aunque no ha encontrado la canasta, Vorackova sí que ha aportado en otras facetas como en ella es habitual. La jugadora del equipo aragonés ha sumado 7 rebotes, 3 asistencias y 3 robos que le han permitido sumar 8 de valoración a pesar de su mala puntería.
Las españolas Mariona Ortiz y Helena Pueyo, la macedonia Hempe, la japonesa Mawuli y la francesa Gueye también jugarán hoy con sus selecciones.
