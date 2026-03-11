Casademont Zaragoza
La España de Mariona y Pueyo arrasa sin piedad a Nueva Zelanda (99-50)
La selección debuta con buen pie en el Premundial con las dos jugadoras del Casademont como titulares
La selección española, con las jugadoras del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y Helena Pueyo en sus filas, no tuvo piedad de la débil Nueva Zelanda en su debut y arranca con paso firme en el Premundial tras un partido que no tuvo historia y en el que las pupilas de Méndez dominaron de principio a fin.
Le costó coger temperatura a España, que solo anotó dos puntos en los primeros cinco minutos, pero a partir de ahí dio un recital ante las neozelandesas, que, sin más recursos, abusaban del triple en un duelo sin mucha historia. Tanto Mariona Ortiz como Helena Pueyo fueron titulares, aunque ninguna brilló en exceso. La base sumó 2 puntos, un rebote y una asistencia mientras que la balear aportó 6 puntos, un rebote, una asistencia y 3 robos.
