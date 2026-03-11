La España de Mariona y Pueyo debuta en el Premundial ante Nueva Zelanda

España, con las jugadoras del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y Helena Pueyo en sus filas, y Puerto Rico se presentan como las dos favoritas para clasificarse en el Premundial de baloncesto femenino que comienza hoy en la isla caribeña, en el que se enfrentarán a Estados Unidos, que ya tiene asegurado su pase al Mundial de Alemania. Además de esas tres selecciones, Italia, Nueva Zelanda y Senegal completan los seis quintetos del grupo.

La selección española, dirigida por Miguel Méndez, debutará este miércoles ante Nueva Zelanda (19.00, hora española) y el jueves frente a Senegal, dos encuentros en los que ñas españolas tienen que demostrar su teórica superioridad para no complicarse la vida.

«Los dos primeros partidos serán peligrosos, contra Nueva Zelanda y Senegal, pero debemos recurrir a nuestros básicos, al juego conjunto, al conocimiento que se tienen entre ellas, a lo que les gusta estar aquí, a la pasión que tienen por jugar juntas y estoy muy confiado en que esas circunstancias nos ayudan a competir», afirmó el técnico del equipo español, que no estuvo en el pasado Mundial.

El combinado nacional, que apenas ha tenido tiempo para preparar esta importante cita, recuperó pronto su papel en el baloncesto europeo, con dos medallas de plata en los dos últimos Eurobasket, la última con un equipo muy joven y más inexperto, y en el que se le escapó el oro ante la favorita Bélgica en unos dramáticos segundos finales. Ahora, el objetivo es volver a un Mundial, un evento en el que España, antes de su ausencia de hace cuatro años, había subido al podio en las tres últimas ediciones, con dos bronces (2010 y 2018) y una plata (2014).

Méndez contará para este reto con un bloque que ya conoce bien, con nueve jugadores que ya tuvo a sus órdenes en el pasado Eurobasket como son Aina Ayuso, Iyana Martín, Mariona Ortiz, Elena Buenavida, Helena Pueyo, María Araújo, Raquel Carrera, Awa Fam y Paula Ginzo.

La buena noticia es que la actual subcampeona de Europa, donde se ausentará en este ocasión la sempiterna capitana Alba Torrens, se ve reforzada por tres jugadores de nivel que se perdieron la cita continental por lesión como la base Maite Cazorla, la alero María Conde y la pívot nacionalizada Megan Gustafson, esta última importante a nivel ofensivo y que reforzará la fortaleza en la pintura con Carrera, en esta ocasión completamente sana, y la joven Fam.

En clave Casademont, Vorackova empieza a las 6.30 con la República Checa frente a Sudán del Sur, la Japón de Mawuli se mide a Hungría a las 15.30, la Macedonia del Norte de Hempe a Dinamarca a las 18.30 y Aminata Gueye jugará con Francia contra Filipinas a las 20.30.