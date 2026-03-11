Marco Spissu, jugador del Casademont Zaragoza: "No me gusta cómo estoy jugando"

Uno de los pesos pesados del vestuario del Casademont Zaragoza, Marco Spissu, ha sido el protagonista este miércoles en rueda de prensa y el italiano ha hablado claro de la peliaguda situación que atraviesa el equipo así como de qué es lo que deben hacer para sacarla adelante.

Cada partido cuenta, empezando por el próximo ante Unicaja. "Sabemos que no es un partido fácil, porque ellos son un equipo importante y juegan bien. Este año no están jugando muy bien con respecto al año pasado, pero son siempre un equipo contra el que es difícil jugar, especialmente en casa", valoró acerca del próximo rival.

Será el primer duelo de lo que Spissu ha calificado que van a ser "13 finales". "Todos hemos visto la clasificación, no nos gusta, es peligrosa, porque estamos muy abajo y tenemos que ganar seguro los partidos en casa. No hemos jugado bien, es un problema de toda la temporada, tenemos dos meses y medio muy importantes delante de nosotros y hay que ponerse en marcha", subrayó el base.

Líder

Para ello a llegado a Zaragoza Joan Plaza. "Estamos probando a ajustar cosas, como ser más rápidos en transición y más libres. Ahora hemos fichado a Justin (Wright-Foreman), que puede ayudar en esto. Hay que jugar cinco o seis minutos al máximo y después, quien entre desde el banquillo, lo mismo. Hay que tener una intensidad máxima y mucha presión", explicó un Spissu que cree que pronto se verán resultados: "Necesitamos rodaje y tiempo, que no tenemos mucho, por eso los entrenamientos son un poco más largo e intenso para ponerlo todo en su sitio"

Sobre su papel dentro de la plantilla, el italiano no se cortó y aseguró que "creo que soy un líder. Tras la lesión de Trae, tengo más responsabilidad y espero que en estos meses vamos a ver un equipo que lucha hasta el final y gana. Honestamente, no me gusta cómo estoy jugando, creo que puedo dar más al equipo, pero no es fácil. El equipo está jugando mal y yo también tengo que asumir mi responsabilidad".