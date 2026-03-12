Carlos Cantero renueva con el Casademont Zaragoza: un capitán de barco de "presente y futuro" hasta... ¡2028!

Tremenda noticia la que ha anunciado el Casademont Zaragoza este jueves. Carlos Cantero renueva con el club aragonés y lo hace por dos temporadas, hasta junio de 2028. Un movimiento esperado, aunque quizá sorprende por la duración del contrato, algo que explica la entidad como una apuesta que "refuerza la estabilidad de un proyecto que atraviesa uno de los momentos más brillantes de su historia y consolida el crecimiento deportivo que está viviendo Zaragoza".

Desde su llegada, el equipo se ha asentado con firmeza entre los referentes de la Liga Femenina Endesa, asegurando de manera regular su presencia en las fases finales por el título y compitiendo cada temporada con la ambición de estar entre los mejores.

El crecimiento también ha sido notable en el panorama internacional. El Casademont Zaragoza se ha consolidado como un equipo competitivo en la EuroLeague Women y ha alcanzado este curso el mayor logro continental de su trayectoria con la clasificación para la Final Six, un hito que sitúa al club entre la élite del baloncesto europeo. El palmarés logrado bajo la dirección de Cantero refuerza este ciclo histórico: una Supercopa de España y una Copa de la Reina que ya forman parte del legado del club y del deporte aragonés.

La conexión

Títulos que simbolizan el trabajo constante, la ambición colectiva y una identidad competitiva reconocible dentro y fuera de la pista. Más allá de los éxitos deportivos, este periodo ha supuesto una transformación estructural y social. El equipo ha elevado su nivel de exigencia, ha fortalecido su conexión con la afición y ha convertido cada temporada en una oportunidad para seguir haciendo historia.

El Casademont Zaragoza y Carlos Cantero continuarán caminando juntos hasta 2028, con la ambición intacta, el objetivo de mantenerse entre la élite y la ilusión de seguir dando alegrías a la ciudad de Zaragoza y Aragón.