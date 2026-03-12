El Casademont Zaragoza U22 busca la victoria ante Gran Canaria para afianzarse en la parte alta de la Liga U

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes (21.00 horas) un nuevo reto en la novena jornada de la segunda fase de la Liga U, con la visita al pabellón insular Vega de San José para medirse a Gran Canaria. El conjunto rojillo llega con confianza y con el objetivo de prolongar su buen momento para seguir afianzándose en la parte alta de la clasificación en un tramo decisivo de la competición.

El Casademont atraviesa una dinámica muy positiva, con dos victorias consecutivas que han reforzado sus aspiraciones en esta segunda fase. El último triunfo, ante Fundación CB Canarias, resultó especialmente importante, ya que le permitió colocarse en el top 3 de la clasificación.

En esta recta final de la liga regular, el objetivo es mantener la línea ascendente y asegurarse los puestos altos que dan acceso a la Final a Seis. El Gran Canaria, por su parte, también llega en un buen momento de forma tras encadenar dos triunfos seguidos. El equipo canario pelea por meterse entre los cuatro mejores equipos del grupo,

Así, el conjunto isleño buscará hacerse fuerte en casa para seguir acercándose a ese objetivo. En el precedente de la primera vuelta, el U22 logró imponerse al cuadro insular en el pabellón Príncipe Felipe, un resultado que los de Jorge Serna tratarán de repetir para continuar con su racha positiva.