El Casademont Zaragoza U22 busca la victoria ante Gran Canaria para afianzarse en la parte alta de la Liga U
Los de Jorge Serna quieren prolongar su buena racha con un triunfo que los mantenga entre los tres primeros de la tabla
El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes (21.00 horas) un nuevo reto en la novena jornada de la segunda fase de la Liga U, con la visita al pabellón insular Vega de San José para medirse a Gran Canaria. El conjunto rojillo llega con confianza y con el objetivo de prolongar su buen momento para seguir afianzándose en la parte alta de la clasificación en un tramo decisivo de la competición.
El Casademont atraviesa una dinámica muy positiva, con dos victorias consecutivas que han reforzado sus aspiraciones en esta segunda fase. El último triunfo, ante Fundación CB Canarias, resultó especialmente importante, ya que le permitió colocarse en el top 3 de la clasificación.
En esta recta final de la liga regular, el objetivo es mantener la línea ascendente y asegurarse los puestos altos que dan acceso a la Final a Seis. El Gran Canaria, por su parte, también llega en un buen momento de forma tras encadenar dos triunfos seguidos. El equipo canario pelea por meterse entre los cuatro mejores equipos del grupo,
Así, el conjunto isleño buscará hacerse fuerte en casa para seguir acercándose a ese objetivo. En el precedente de la primera vuelta, el U22 logró imponerse al cuadro insular en el pabellón Príncipe Felipe, un resultado que los de Jorge Serna tratarán de repetir para continuar con su racha positiva.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga