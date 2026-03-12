La España de Mariona Ortiz y Helena Pueyo sigue fascinando en el Premundial (51-84)

La España de Mariona Ortiz y Helena Pueyo no encontró rival en el Premundial que se está celebrando en Puerto Rico. La selección, con las dos jugadoras del Casademont Zaragoza en el quinteto inicial, pasó por encima de Senegal (51-84) como ya hizo con Nueva Zelanda en un encuentro que se desniveló ya en los primeros minutos de juego (4-17 de parcial inicial) y que fue un paseo triunfal para las de Méndez y un excelente campo de pruebas para el seleccionador de cara a los próximos compromisos que se esperan que sean más competidos.

Helena Pueyo fue una de las jugadoras españolas que más acertadas estuvo y acabó el choque con 10 puntos. Mientras, la capitana del Casademont se fue del partido sin anotar, pero Mariona repartió 4 asistencias, cogió 3 rebotes y recuperó 3 balones.

Mawuli, por su parte, solo pudo sumar 3 puntos (un triple) en la derrota de Japón ante Australia (71-61) en un duelo en el que la nipona del equipo aragonés estuvo algo más de 12 minutos en pista.