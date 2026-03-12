Casademont Zaragoza
La España de Mariona Ortiz y Helena Pueyo sigue fascinando en el Premundial (51-84)
La selección, al igual que con Nueva Zelanda, no encontró rival en una Senegal voluntariosa pero que no tuvo ninguna opción
La España de Mariona Ortiz y Helena Pueyo no encontró rival en el Premundial que se está celebrando en Puerto Rico. La selección, con las dos jugadoras del Casademont Zaragoza en el quinteto inicial, pasó por encima de Senegal (51-84) como ya hizo con Nueva Zelanda en un encuentro que se desniveló ya en los primeros minutos de juego (4-17 de parcial inicial) y que fue un paseo triunfal para las de Méndez y un excelente campo de pruebas para el seleccionador de cara a los próximos compromisos que se esperan que sean más competidos.
Helena Pueyo fue una de las jugadoras españolas que más acertadas estuvo y acabó el choque con 10 puntos. Mientras, la capitana del Casademont se fue del partido sin anotar, pero Mariona repartió 4 asistencias, cogió 3 rebotes y recuperó 3 balones.
Mawuli, por su parte, solo pudo sumar 3 puntos (un triple) en la derrota de Japón ante Australia (71-61) en un duelo en el que la nipona del equipo aragonés estuvo algo más de 12 minutos en pista.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga