Las dos estadísticas clave que el Casademont Zaragoza 'lidera' en la ACB

Analizando hombre por hombre la plantilla del Casademont Zaragoza, la sensación general es que el equipo aragonés tiene jugadores de un nivel suficiente como para no estar en la delicada situación en la que se encuentra en estos momentos. De hecho, no parece que los ahora entrenados por Joan Plaza sean ni de las dos ni de las cinco peores rotaciones de la Liga Endesa. En realidad, y aunque haya habido muchos cambios de nombres durante la temporada, el objetivo del club esta temporada era estar mucho más cerca de estar peleando por los ocho primeros puestos que tener que estar mirando hacia la parte baja.

Pero no, el año del Casademont se ha ido cruzando y enrevesando cada vez más hasta haber llegado en la actualidad a un momento de urgencia en el que solo una victoria le separa de los puestos de descenso. Para haber llegado hasta aquí, los problemas en el equipo aragonés son muchos. De hecho, es la suma de todos ellos la que, por poner un ejemplo, le ha llevado a llevar siete partidos consecutivos sin conocer la victoria en la ACB. Pero sin duda hay dos, más en el baloncesto actual, que sirven para explicar el deficiente rendimiento de los aragoneses: las pérdidas de balón y el porcentaje desde el triple.

Comenzado por este último, no hay duda. El Casademont Zaragoza es el equipo que peor tira de tres de toda la Liga. En los 21 partidos que se han disputado hasta el momento en la competición, los aragoneses solo han conseguido convertir el 30,7% de sus triples lanzados, el farolillo rojo de la ACB en este apartado. El segundo peor equipo es el Burgos (30,9%) y completa el podio el Lleida (32,5%). En el otro lado de la tabla están el Tenerife (39,2%) y el Barcelona (39,3%). Esa falta de confianza hace que el Casademont sea el equipo que menos se atreve a lanzar de tres y, por tanto, el que menos triples por partido anota (7,2), muy lejos del líder en ese apartado, el Valencia Basket, que convierte 12,3 por duelo.

Los peores

Mucho se lleva hablando ya del drama del Casademont con el triple, por su importancia y por lo que marca el tipo de juego. Joan Plaza tiene detectado el problema, lo que no está claro todavía es cómo piensa solucionarlo. «Necesitamos quitarnos la mochila del miedo. El que esté solo y no tire lo voy a sentar», dijo el técnico catalán hace unos días. Y es cierto que en Andorra su equipo tiró mucho más de tres de lo que acostumbra (39 veces), pero el acierto se quedó en el 31%.

También ha hablado mucho Plaza del elevado número de pérdidas que tiene el Casademont, el otro dato estadístico en el que, por desgracia, es el líder de la ACB. Casi 16 pérdidas (15.9) acumulan por partido los zaragozanos, lo que equivale a casi cuatro balones regalados en cada cuarto. Por detrás del conjunto aragonés se sitúa el Baxi Manresa (15,7) y el desahuciado Covirán Granada (14.9). En el otro lado, como el equipo que mejor cuida el balón aparecen el Tenerife (11,4) y el Barcelona (11,9).

Estas dos claves del juego lastran a un Casademont que, por contra, también hace cosas bien. Es el quinto que más rebotea, el cuarto que más anota de dos o el segundo que más faltas fuerza, pero todo eso se queda pequeño ante dos aspectos que, de no mejorarlos en el futuro, amenazan la continuidad del conjunto aragonés en la ACB.