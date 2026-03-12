Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

Ya hay fecha y hora para el Estudiantes-Casademont Zaragoza aplazado por la Final Six de la Euroliga

El encuentro se disputará el 23 de abril a las 20.00 horas en tierras madrileñas

Fingall realiza un tiro durante el duelo de la primera vuelta ante el Estudiantes

Fingall realiza un tiro durante el duelo de la primera vuelta ante el Estudiantes / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

La majestuosa gesta del Casademont Zaragoza y su clasificación para la Final Six de la Euroliga ha obligado a mover el calendario de la Liga Femenina Endesa porque, obviamente, durante la semana que los seis mejores equipos de Europa se disputen el título en el Príncipe Felipe las de Cantero (al igual que el Girona) no podrán participar en la jornada de la competición doméstica.

El damnificado de manera colateral por el equipo aragonés será el Estudiantes, club que, sin embargo, ha dado todas las facilidades del mundo para encontrar una nueva fecha para el partido. Finalmente, en un acuerdo a tres bandas entre la Liga, el equipo madrileño y el Casademont, se ha llegado a un acuerdo y el choque, de la jornada 29, se disputará el próximo día 23, día de San Jorge, a partir de las 20.00 horas en el pabellón de Magariños.

En el encuentro de la primera vuelta, las aragonesas no tuvieron demasiados problemas para superar al Estudiantes (72-66) en un encuentro que dominaron de principio a fin y en el que la máxima anotadora fue Helena Pueyo con 16 puntos.

