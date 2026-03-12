Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Si no llevamos la iniciativa ante Unicaja nos pueden barrer"

Parece una tarea complicada, pero no está el Casademont Zaragoza, tras siete derrotas consecutivas, para tirar partidos y por eso debe ir con la máxima ambición a Málaga para enfrentarse al Unicaja. Así lo ha expresado su técnico, Joan Plaza, en la rueda de prensa previa al choque. "Tenemos que intentar llevar nosotros la iniciativa, pero no será fácil. Si somos capaces, quizá podemos tener opciones al último cuarto y llegar con opciones de ganar. Si no es así, nos pueden barrer", apuntó el catalán.

La situación clasificatoria comienza a ser angustiosa, aunque Plaza asegura que los jugadores están tranquilos. "El vestuario está extrañamente bien. En el momento en que nos mostramos imperfectos como individuos, es más fácil de que mejoremos. El tema es que algunos crean que la culpa siempre es del árbitro, o la culpa es del entrenador, la culpa es de un compañero, la culpa es del parquet. Conmigo eso no lo vas a ver, porque nunca os lo voy a hacer valer a vosotros, entonces, el equipo yo creo que ha respondido bien, ha entrenado a buen nivel y tiene claro que hay pocas oportunidades y que evidentemente el tiempo gira en contra nuestra", analizó.

En lo físico, Plaza asegura que todos sus jugadores llegan bien al partido salvo DJ Stephens, que es seria duda para el choque tras haberse golpeado con el tablero en el último entrenamiento. Además, Santi Yusta llega algo justo, pero estará en Málaga. El plan de partido lo tiene claro el entrenador del Casademont: "Me preocupa que nosotros seamos capaces de seguir acercándonos al nivel de los entrenos que estamos haciendo. Si queremos tener alguna opción, pasa porque limitemos esas dos cuestiones: reducir el número de pérdidas drásticamente y luego en ataque ser capaces de no desaprovechar tiros cómodos abiertos".

Wright-Foreman

El técnico, como ya sucedió en Andorra, volverá a una de las que han sido sus casas en la ACB. "Apetece volver a lugares donde me han querido mucho, donde yo los he querido. Málaga es mi casa, les deseo lo mejor, pero evidentemente nosotros necesitamos ganar, se va a notar muy claramente quién tiene más necesidad y desde el salto inicial hemos de ser capaces de mostrar un partido serio, que tenemos hambre, que tenemos ganas y olvidar un poco los sentimientos", apuntó.

Hablando de nombres propios, Plaza analizó la adaptación de Wright-Foreman tras su debut. "Tenía un poco de miedo porque él allí donde jugaba en Grecia tenía barra libre para hacer lo que quisiera. Es cierto que cuando yo hablé con él por teléfono, pero las palabras se las lleva el viento, le dije: “Mira, si vienes a jugar así no, no, no me interesa”. Pero él extrañamente ha entendido de que va a mejorar el equipo y va a mejorar él si es más generoso. Y entonces está logrando ser capaz de pasar mucho mejor, defender algo más rigurosamente, de no forzar demasiado, aunque su juego es un poco libertino, pero está jugando y haciendo mejores sus compañeros. Me está gustando la adaptación que está teniendo".