Así les ha ido a las jugadoras del Casademont Zaragoza Gueye y Vorackova con sus selecciones

Cara y cruz para Aminata Gueye y Veronicka Vorackova. La pívot del Casademont Zaragoza disfrutó de la apabullante victoria de Francia ante Flipinas por 115-66 mientras que la alero del equipo aragonés no pudo impedir la sorprendente derrota de la República Checa ante Mali.

Gueye aprovechó a la perfección los diez minutos que le concedió el seleccionador francés. La interior no tuvo miedo en tomar protagonismo y anotó 4 de los 7 tiros de dos que intentó (además de un tiro libre) para acabar con 9 puntos a los que sumó 2 rebotes.

Peor le fueron las cosas a Vorackova. A pesar de se una de las jugadoras con más minutos en cancha (31), la del Casademont vio como Mali daba la sopresa y se imponía a su selección. La checa anotó 6 puntos (2 de 5 en tiros de dos y 0 de 2 en triples) además de 3 rebotes, 3 asistencias y 3 robos que de nada le sirvieron a los suyas.

La España de Helena Pueyo y Mariona Ortiz se verá las caras con Senegal y hoy también jugará Mawuli.