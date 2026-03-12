El perfil de Carlos Cantero y su unión con el Casademont Zaragoza: de jóvenes con ganas de crecer a un matrimonio que es la envidia de Europa

Es complicado imaginar que hubiera sido del Casademont Zaragoza femenino si en 2021 hubiera apostado por otro técnico, pero lo cierto es que se hace imposible pensar en un escenario mejor del que han construido el club y Carlos Cantero en lo que ya es un lustro de una simbiosis perfecta que no ha parado de dar alegrías. Y las que quedan, porque el anuncio de su renovación hace prever un panorama esperanzador para un proyecto que ha demostrado que no es flor de un día y que va a seguir apostando por el baloncesto femenino en Zaragoza.

En las cinco temporadas que lleva el madrileño (serán siete si cumple su contrato hasta 2028) en el equipo aragonés ha estado en el banquillo en 232 partidos, con un espectacular balance de 155 victorias, un empate y 76 derrotas, unos números que toman más mérito y relevancia si se tiene en cuenta el crecimiento que ha experimentado el club y que una buena parte de esos partidos son en la Euroliga ante los mejores equipos del continente.

Pero es que si los fríos números ya son tremendos, todo lo que ha nacido alrededor del Casademont Zaragoza femenino en este lustro es mucho más grande que los títulos (hasta el momento dos) que ha conseguido el club. Porque el proyecto deportivo ha pasado a ser un fenómeno de masas que ha revolucionado la capital aragonesa y llega hasta prácticamente a todos los rincones de la comunidad. La Marea Roja ha encontrado un equipo con el que se siente plenamente identificado y en Carlos Cantero al mejor patrón para este barco. Porque las jugadoras suben y bajan (salvo la casi eterna Mariona Ortiz o la querida Helena Oma), pero el técnico ahí sigue.

Cantero y sus jugadoras

Desde luego, el madrileño no hubiera podido construir un equipo de ensueño sin las Leo Fiebich, Vega Gimeno, Markeisha Gatling y compañía, pero él siempre ha estado ahí. Desde su primer año en el que entró a un club que se había salvado por los pelos la campaña anterior hasta la actualidad, con el Casademont instalado en la élite, entre los seis mejores equipos de Europa y peleando por el título en su casa y siendo la envidia de todo el continente por sus hazañas y por su afición.

Se puede decir que tanto el club como Cantero se encontraron en un momento parecido, siendo jóvenes, ambiciosos y con ganas de crecer. Pero ahora, comprometerse tiene mucho más mérito, porque seguro que novias a Cantero no le faltan ni entrenadores exitosos que estarían encantados de sentarse en el banquillo del Príncipe Felipe. Además, que la unión sea hasta 2028 dice más de lo que parece. El año que viene será la Copa de la Reina en Zaragoza y también la última de las tres Final Six de la Euroliga. Podía sonar a fin de ciclo...pero aquí queda todavía mucha tela por cortar. n