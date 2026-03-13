El Casademont U22 vence en Gran Canaria y se afianza en el tercer puesto (68-81)

El Casademont Zaragoza se afianza en la tercera plaza tras vencer al Gran Canaria en territorio insular por 68-81 con el liderazgo de unos inspirados Savkov y Faye. El equipo aragonés rompió el duelo en el segundo cuarto, en el que secó al conjunto canario, dejándole en 7 puntos tan solo, y sumando más del doble que su rival (16-33) mediado el periodo.

Los 14 puntos de renta del descanso los fue administrando un Casademont que vivió cómodo en la segunda mitad y que no vio peligrar en ningún momento la victoria, la sexta de la segunda fase.