Laia Flores, jugadora del Casademont Zaragoza: "Que todo el mundo vuelva sano, lo que queda de temporada es muy importante"

Laia Flores se ha quedado en la capital aragonesa para continuar con el trabajo en un grupo reducido mientras muchas de sus compañeras han partido son sus respectivas selecciones durante el parón. La base rojilla les ha deseado suerte en sus compromisos internacionales, pero ha recordado que el Casademont Zaragoza afronta el tramo de campaña más decisivo. “Para nosotras lo más importante es que todo el mundo vuelva sano. Que ganen sus partidos, pero que no se cansen mucho, porque al final lo que queda de temporada es muy importante”, indica.

Mientras tanto, varias jugadoras han aprovechado estos días para combinar descanso y trabajo tras un comienzo de año trepidante y con muchos partidos clave en el horizonte. “Nos han dado unos días de descanso. Hemos vuelto haciendo trabajo más de gimnasio, individual, por grupos y mucho tiro. Ahora tendremos también otros días de descanso y la semana que viene ya volvemos todas juntas”.

Flores ha valorado “muy positivamente” la noticia de la renovación de Carlos Cantero, que seguirá siendo el técnico del conjunto rojillo hasta 2028. “Lleva muchos años aquí. Empezó un poco el proyecto desde cero, diríamos hasta ahora que estamos en un muy buen momento y bueno, siempre es importante que el entrenador siga. Además, está convencida de que el Casademont ve en Cantero un preparador a futuro: “Que sean dos años más quiere decir que el club seguirá apostando por él. Yo, personalmente, muy contenta”, añade.

Laia Flores, durante el partido ante el Praga en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Para la jugadora, los éxitos recientes del equipo en lo deportivo tienen que ver también con el trabajo de la entidad en los últimos años. “Lo importante es que el club cada temporada va dando pasos adelante. Ahora hemos conseguido algo muy importante que es la Final Six y se juega en casa”. De igual manera, ha hecho un repaso por todas las hazañas realizadas por las aragonesas este curso y las múltiples remontadas que han logrado. “Todo lo que hemos hecho está superbién. Estamos muy orgullosas, pero ahora viene lo importante”, advierte.

En este sentido, también ha valorado la importancia de la victoria en Fontaju que les dio a las rojillas el liderato en solitario. “Parecía un poco, después de ganar a Praga, como que ‘bueno, ya está’, y no. Ganar contra Girona era muy importante por el tema de ser primeras, pero quedan seis partidos que, a priori, deberíamos poder sacar”, recalca.

Laia Flores, junto a sus compañeras en un entrenamiento en el Príncipe Felipe. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por este motivo y ante lo inmediato del fin de la competición regular, Laia Flores reconoce que es importante no perder el foco. Ya nos conocemos. Cuando parece más fácil, nos relajamos un poco”. Aun así, confía en que el equipo regrese concentrado a la Liga Endesa. "Mentalizarnos de la importancia de ser primeras. Yo creo que seremos capaces, empezando por el de Canarias, que es el siguiente partido".

También ha mencionado que siente que pasa por un buen momento personal en comparación a otras temporadas. “Yo misma sentía que el año pasado no jugué mi mejor baloncesto. Después, sé muy bien quién está en mi posición, que es Mariona, para mí la mejor base de Europa. También el fichaje de Carla Leite, que tendría muchos minutos en mi posición. Fue impactante para mí, no sabía muy bien el rol que tendría”.

Aun así, la base decidió apostar por el proyecto. “Carlos confiaba en mí. Yo decidí centrarme en mi juego, en trabajar también el tema mental. Este año he empezado con otra psicóloga deportiva que me ha ayudado mucho a estar centrada en mí, en evadirme de comentarios de la gente de fuera”, explica.