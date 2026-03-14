El aplaudido gesto de Bell-Haynes en la Copa de Campeones: "El baloncesto es para todo el mundo"

El equipo del Casademont Zaragoza ha vivido una intensa primera jornada en la Copa Campeones, disputada en Manresa, en un día marcado por el baloncesto, pero también por la convivencia y el disfrute entre todos los participantes. Y lo ha hecho además con un ayudante y espectador de lujo: Trae Bell-Haynes. Tampoco se lo perdió el embajador de la Fundación Basket Zaragoza, Javier Justiz.

"He venido para disfrutar de los partidos y y pasar tiempo con el equipo. El baloncesto es para todo el mundo y es increíble que la Fundación ACB esté haciendo esto. Fui a los entrenamientos hace unas semanas y pase un tiempo muy divertido con ellos", dijo el base canadiense, que aprovechó su lesión para apoyar al equipo en la Copa de Campeones.

"Creo que hay diferentes personalidades en el equipo y aunque es complicado comunicarnos por mi nivel de español es un grupo muy divertido y con muchas sonrisas. Necesitamos ser más conscientes como comunidad que esta gente está luchando y aunque no nos afecte a nosotros directamente podemos ayudar de cualquier manera", agregó.

Más allá de los resultados, el objetivo principal ha sido pasarlo bien y compartir la experiencia. No han faltado los momentos de diversión, con los jugadores cantando, bailando y animándose entre ellos en un ambiente de compañerismo que ha marcado el primer día del torneo.

En lo deportivo, el conjunto rojillo disputó su primer encuentro ante el CB Sierra Nevada Granada, en un partido que sirvió para empezar a coger ritmo en la competición. El segundo choque fue frente a Fundación Bàsquet Girona, poniendo el broche a un día lleno de baloncesto y buenos momentos.

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La competición continuará este domingo con la jornada de clasificación, en la que el equipo volverá a la pista para seguir disfrutando del torneo y de una experiencia que va mucho más allá del resultado.