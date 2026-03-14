Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Nos han barrido, espero que sea un buen baño de realidad"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Joan Plaza, reconoció que el Unicaja les “ha barrido” en su regreso al Martín Carpena en la Liga Endesa, en la derrota de este sábado por 112-89, y espera que sea “un buen baño de realidad” para afrontar sus próximos partidos.

“Lo han merecido, nos han barrido y espero que nos sirva. El otro día fuimos capaces de competir en Andorra forzando una prórroga, pero la imagen que se ha dado hoy, con tantas pérdidas, lo ensucia todo”, analizó Plaza, muy autocrítico en la rueda de prensa.

“Hemos regalado veinte balones, hemos hecho muy pocos robos o menos que el rival, con situaciones forzadas innecesarias. Espero que sea un buen baño de realidad para los próximos partidos en casa”, añadió el preparador del equipo maño.

Ahondó en que la defensa fue “mala” porque “a veces es que ni llegas a defender, porque lanzas tiros fuera de rango que te llevan a no hacer buenos balances defensivos”.

“Los pases horizontales son peligros verticales, y eso hay gente que no lo entiende. Eso lo hemos hecho de una manera miserable”, comentó Plaza, que regresó a la cancha del Unicaja, club del que sigue siendo el entrenador con más partidos (325) y más victorias (176) de su historia.

“La ovación fue muy bonita, hay que sentirla en la piel. Fueron cinco años que no fueron fáciles, estuvimos en plena reconstrucción. Eso veo que se puede hacer en Zaragoza, una ciudad de baloncesto como esta. Muy agradecido de que me recuerden con cariño, en mi segunda casa. Podría morir aquí. Ojalá siga dejando esa huella allá donde pase”, destacó.