La previa del Unicaja Málaga-Casademont Zaragoza: victoria obligada en la crisis ya eterna

El lío morrocotudo en el que está inmerso el Casademont Zaragoza ya le obliga a tener ojos de camaleón. Uno para sí mismo, para ganar por fin en Liga Endesa y tratar de huir del túnel oscuro en el que se ha metido. Y otro, para ver qué hacen el Morabanc Andorra y, sobre todo, el Hereda San Pablo Burgos, que se ha acercado a tan solo una victoria del conjunto aragonés y que, para más drama, será el próximo rival en el Príncipe Felipe en un encuentro a sangre y fuego.

La crisis deportiva es grave. Y sin victorias, terminará a buen seguro en drama. De momento, al Casademont le salva el pequeño colchón que logró en una primera vuelta de insuficiente, pero no de cero patatero, pero sobre todo que tanto el San Pablo Burgos como el Covirán Granada se habían mostrado muy dóciles hasta ahora. Pero la película, con Fisac en el banquillo burgalés, puede oler a final feliz por allí… y a podrido por aquí. El descenso ha pasado de no ser una amenaza a que, poco a poco, lo sea y mucho.

El Casademont, con siete derrotas consecutivas en Liga Endesa y tras haber perdido en la prórroga en Andorra (otra vez en un final ajustado), no se puede permitir ni una más, aunque sea el mismo discurso de hace semanas. Y el rival de esta tarde (18.00 horas), el Unicaja Málaga, es uno poco deseable para ese cometido. No es un adversario, y más a domicilio, ni apetecible ni asequible.

A día de hoy, a poco tiene a lo que agarrarse el Casademont. Puede hacerlo a un Joan Plaza que sigue tratando de instruir a un equipo que continúa jugando alocado, sin orden en ataque y demasiado individualista. Y esa empresa se antoja muy complicada para el técnico catalán, aunque todavía necesita tiempo para tratar de arreglar el desaguisado.

Precisamente esas individualidades pueden ser el hilo de esperanza. Hay muchos jugadores con calidad y personalidad suficientes como para sacar un partido adelante: Yusta, Dubljevic, Isaiah Washington, Devin Robinson… y Wright-Foreman.

El último fichaje del Casademont dejó buenas sensaciones en su estreno. Es un jugador con mucha capacidad anotadora (19 puntos hizo en 24 minutos), para generarse sus propios lanzamientos y poder jugar su propio sistema. Ante los problemas colectivos del equipo aragonés, y el tiempo que requieren el cambio de chip, quizá la que hasta ahora ha sido su condena, el exceso de individualismo, pueda convertirse en virtud.

Para el encuentro es duda DJ Stephens, que tuvo un golpe con el tablero en un entrenamiento. Además, Yusta ha estado entre algodones, pero salvo sorpresa podrá jugar en el Martín Carpena.

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El equipo malagueño es sexto en Liga Endesa tras ganar seis de sus últimos siete partidos y viene de vencer este martes en Francia al Chalon-sur-Saône por 70-80 en la Champions League (BCL), pero tiene una plantilla muy mermada. Son baja seguro Kravish y Tyson Pérez, Balcerowski tiene el tobillo hinchado, Duarte está con molestias y Alberto Díaz y Tillie acabaron tocados el martes.