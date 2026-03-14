Robinson, Wright-Foreman y poco más: las puntuaciones del Unicaja Málaga-Casademont Zaragoza
El interior y el recién llegado se salvan en otro mal partido del equipo aragonés
Robinson | 6 |
Regular. Su clásico partido. Su personalidad es de lo poco salvable hoy en día.
Spissu | 4 |
Escaso. Siempre con la sensación de que puede dar más y tener más balón.
Wright-Foreman | 6 |
Vivo. Se suma al club de jugadores que deben salvar al equipo. Apunta a ir a más con tiempo.
Yusta | 4 |
Empobrecido. Gran primer cuarto para después diluirse. Es el termómetro del equipo.
Washington | 4 |
Flojo. No se parece mucho al que vino hace meses. Debe ser más protagonista.
González | 4 |
Decente. Nunca es un primer espada, pero aportó en su faceta.
Jaime Fernández | 2 |
Eliminado. No aportó más que faltas y rebotes defensivos. Mal.
Rodríguez | 5 |
Aceptable. Tampoco se esconde y sus ganas siempre son positivas.
Dubljevic | 3 |
Escondido. Está lejísimos de lo que un día fue. A veces hasta resta más que suma.
Stephens | 4 |
Oculto. Otro día más en el que pasa de puntillas y sin aportar mucho.
Koumadje | 2 |
Perdido. Ni en ataque ni en defensa. Su lentitud es un lastre ante equipos rápidos.
Traoré | - |
Recurso. El viernes jugó en Gran Canaria con el U22 y en Málaga disputó un minuto.
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