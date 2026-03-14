Robinson, Wright-Foreman y poco más: las puntuaciones del Unicaja Málaga-Casademont Zaragoza

Robinson | 6 |

Regular. Su clásico partido. Su personalidad es de lo poco salvable hoy en día.

Spissu | 4 |

Escaso. Siempre con la sensación de que puede dar más y tener más balón.

Wright-Foreman | 6 |

Vivo. Se suma al club de jugadores que deben salvar al equipo. Apunta a ir a más con tiempo.

Yusta | 4 |

Empobrecido. Gran primer cuarto para después diluirse. Es el termómetro del equipo.

Washington | 4 |

Flojo. No se parece mucho al que vino hace meses. Debe ser más protagonista.

González | 4 |

Decente. Nunca es un primer espada, pero aportó en su faceta.

Jaime Fernández | 2 |

Eliminado. No aportó más que faltas y rebotes defensivos. Mal.

Rodríguez | 5 |

Aceptable. Tampoco se esconde y sus ganas siempre son positivas.

Dubljevic | 3 |

Escondido. Está lejísimos de lo que un día fue. A veces hasta resta más que suma.

Stephens | 4 |

Oculto. Otro día más en el que pasa de puntillas y sin aportar mucho.

Koumadje | 2 |

Perdido. Ni en ataque ni en defensa. Su lentitud es un lastre ante equipos rápidos.

Traoré | - |

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Recurso. El viernes jugó en Gran Canaria con el U22 y en Málaga disputó un minuto.