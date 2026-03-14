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El Unicaja Málaga-Casademont Zaragoza, en directo: victoria obligada ante un rival en racha

El equipo aragonés necesita el triunfo para romper su paupérrima racha de siete derrotas seguidas en Liga Endesa en una jornada en la que, dependiendo resultados, podría caer al descenso

Marco Spissu trata de zafarse de la defensa de Perry.

Marco Spissu trata de zafarse de la defensa de Perry. / ACB Photo

A. Bobed

Zaragoza

El Casademont Zaragoza necesita espabilar y volver a vencer tras siete partidos seguidos perdiendo, pero se enfrenta a un rival en racha y un mal pasajero para conseguir revertir la situación. Se juntan las seis victorias en siete duelos del Unicaja Málaga con los más de dos meses sin triunfos en el conjunto aragonés. Dependiendo de lo que hagan el Morabanc Andorra y, sobre todo, el Hereda San Pablo Burgos, podría ser una jornada redonda o incluso terminar con el Casademont en puestos de descenso. Sigue el minuto a minuto:

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