El Unicaja Málaga-Casademont Zaragoza, en directo: victoria obligada ante un rival en racha

El Casademont Zaragoza necesita espabilar y volver a vencer tras siete partidos seguidos perdiendo, pero se enfrenta a un rival en racha y un mal pasajero para conseguir revertir la situación. Se juntan las seis victorias en siete duelos del Unicaja Málaga con los más de dos meses sin triunfos en el conjunto aragonés. Dependiendo de lo que hagan el Morabanc Andorra y, sobre todo, el Hereda San Pablo Burgos, podría ser una jornada redonda o incluso terminar con el Casademont en puestos de descenso. Sigue el minuto a minuto:

Saca Yusta la canasta y personal. Fuera el adicional (56-45).

En juego la segunda mitad y la primera canasta es de Webb en una contra. Y la segunda, también, de Audige.

Descanso en Málaga. Un primer cuarto muy bueno, al menos en ataque, contrasta con un segundo espantoso. No le da, a día de hoy, al Casademont para mantener las buenas formas un partido entero y ante un rival de la calidad malagueña eso penaliza. 52-43.

¡¡¡Alley-oop de Washington para Robinson!!! Tendrá la última Unicaja.

Se le escapó el robo a Joaquín, canasta fácil.

Triple de Sulejmanovic. Reacción neutralizada.

Uno dentro de Koumadje, pero triple de Perry (47-39).

Penetración con clase de Robinson (44-38).

¡Joaquín Rodríguez! Lástima, después tapón ilegal de Koumadje.