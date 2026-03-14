Vorackova, del Casademont Zaragoza, brilla con 17 puntos en la remontada de la República Checa en el Premundial

Tras dos partidos más discretos, Veronika Vorackova ha destapado el tarro de las esencias en el tercer encuentro del Premundial que la República Checa está disputando en Wuhan, China. La jugadora del Casademont Zaragoza no solo ha sido, como habitualmente, una pieza de equipo sino que ha tomado las riendas de su equipo anotando 17 puntos y liderando a la República Checa en la remontada frente a Brasil (65-84). Vorackova ha sido nombrada MVP del partido.

Las checas comenzaron por delante en el primer cuarto pero Brasil cambió las tornas en el segundo y se marchó en ventaja al descanso, si bien con una renta máxima de cinco puntos. Tras la derrota ante Mali, las centroeuropeas no podían permitirse otro tropiezo y salieron con el cuchillo entre los dientes tras el descanso para hacer un parcial de 7-22 que les hizo tomar las riendas del encuentro hasta el final del mismo. En ese parcial de 10-27 que cambió definitivamente el partido, Vorackova fue fundamental

La jugadora del Casademont Zaragoza terminó con 17 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 1 tapón en 35.37 minutos en la pista, con un +/- de 25 con ella en el equipo. Fue especialmente eficaz con un 7/11 en tiros de dos y siendo fundamental en la remontada de su equipo. Una exjugadora del Casademont, Petra Holesinska, la secundó con 16 puntos.

La República Checa es segunda del grupo con dos triunfos por detrás de Bélgica que, con un pleno de tres victorias, ya ha obtenido su billete para el Mundial. Vorackova se enfrentará ahora a China este domingo a las 12.30 horas. En las anfitrionas destacan los 2,20 metros de la pívot Ziyu Zhang.