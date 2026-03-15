El Casademont Zaragoza, en puntuación de descenso tras el triunfo y resurrección del San Pablo Burgos de Fisac

A la crisis del Casademont Zaragoza ya solo le faltaba haber caído a los puestos de descenso. De momento se ha librado ya que el Bàsquet Girona le hizo el favor de ganar al Morabanc Andorra (82-75), nuevo inquilino de la zona roja en sustitución del San Pablo Burgos de Porfirio Fisac, que ha logrado salir después de sumar tres victorias en sus cuatro últimos partidos. De desahuciado a muy vivo, muy de Fisac.

El equipo burgalés ha vencido este domingo por 107-96 al Kosner Baskonia y ha logrado neutralizar el colchón que tuvo el Casademont con el descenso, que llegó a ser de tres triunfos. Ahora se ha quedado en nada.

De hecho, el Casademont no está en descenso porque tiene mejor basketaverage general con respecto al Morabanc Andorra, ya que todavía quedan enfrentamientos directos. De todos modos, los aragoneses se lo tienen ganado al club del Principado en caso de empate particular, que habrá que mirarlo y mucho de aquí a final de temporada.

Burgos, Andorra y Casademont empatan a seis victorias, con el Andorra en descenso, y el próximo sábado viene un duelo a vida o muerte ante un San Pablo Burgos en racha en el Príncipe Felipe, un duelo vital en el que urge romper la peor racha de la historia del club de ocho derrotas seguidas. A la fiesta se está empeñando en sumarse también el Gran Canaria, que solo tiene un triunfo más y que se puede meter en la pelea por no bajar a la Primera FEB también.