El Casademont Zaragoza, en puntuación de descenso tras el triunfo y resurrección del San Pablo Burgos de Fisac
El Bàsquet Girona vence al Morabanc Andorra y salva la caída a la zona roja del conjunto aragonés en un triple empate
A la crisis del Casademont Zaragoza ya solo le faltaba haber caído a los puestos de descenso. De momento se ha librado ya que el Bàsquet Girona le hizo el favor de ganar al Morabanc Andorra (82-75), nuevo inquilino de la zona roja en sustitución del San Pablo Burgos de Porfirio Fisac, que ha logrado salir después de sumar tres victorias en sus cuatro últimos partidos. De desahuciado a muy vivo, muy de Fisac.
El equipo burgalés ha vencido este domingo por 107-96 al Kosner Baskonia y ha logrado neutralizar el colchón que tuvo el Casademont con el descenso, que llegó a ser de tres triunfos. Ahora se ha quedado en nada.
De hecho, el Casademont no está en descenso porque tiene mejor basketaverage general con respecto al Morabanc Andorra, ya que todavía quedan enfrentamientos directos. De todos modos, los aragoneses se lo tienen ganado al club del Principado en caso de empate particular, que habrá que mirarlo y mucho de aquí a final de temporada.
Burgos, Andorra y Casademont empatan a seis victorias, con el Andorra en descenso, y el próximo sábado viene un duelo a vida o muerte ante un San Pablo Burgos en racha en el Príncipe Felipe, un duelo vital en el que urge romper la peor racha de la historia del club de ocho derrotas seguidas. A la fiesta se está empeñando en sumarse también el Gran Canaria, que solo tiene un triunfo más y que se puede meter en la pelea por no bajar a la Primera FEB también.
Suscríbete para seguir leyendo
- El antiguo Stadium Las Fuentes de Zaragoza se transformará en uno de los centros de escalada más ambiciosos de España
- Aday Mara salva a Michigan de la eliminación con una gran segunda parte en un duelo agónico ante Ohio State (71-67)
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'Hoy parecía que estabas en La Romareda, fuera excusas
- David Navarro hace creer al Real Zaragoza en la salvación (2-0)
- El uno a uno del Real Zaragoza. El talento de Rober alumbra al Zaragoza
- Las extravagantes peticiones de Morrissey al hotel donde se aloja
- El dueño de un asador de pollos de Zaragoza crítica a quienes se quejan de sus precios: 'No tenemos comparación
- Vorackova, del Casademont Zaragoza, brilla con 17 puntos en la remontada de la República Checa en el Premundial