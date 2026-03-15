Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sala M-TroReal ZaragozaAlumnos IES GoyaPalencia CaballeroConcierto MorrisseyCaso Forestalia
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

El completo encuentro de la jugadora del Casademont Zaragoza Vorackova no impide la derrota de la República Checa ante China

Mawuli se quedó sin anotar en la victoria de Japón ante Canadá

Vorackova, con rostro serio durante el duelo ante China

Vorackova, con rostro serio durante el duelo ante China / FIBA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

No les está yendo demasiado bien la jornada dominical internacional a las jugadoras del Casademont Zaragoza. La primera en morder en polvo fue Veronika Vorackova, que a pesar de su completo partido no pudo impedir la derrota (74-84) de su selección ante China.

Y es que a la República Checa no le están saliendo las cosas como esperaban. En esta ocasión fue China, como ya lo lograra Mali, la que rompió los esquemas de Vorackova y compañía en un encuentro en el que siempre fueron a remolque. Se exprimió todo lo que pudo la del Casademont (más de 34 minutos en pista), pero no fue suficiente ante las asiáticas, que supieron imponer su ritmo de juego más alegre.

A pesar de la derrota, Vorackova firmó un encuentro notable. La checa acabó con 11 puntos (aunque los porcentajes fueron mejorables) y además añadió 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos para ser una de las pocas jugadoras de su selección que acabó con un +/-positivo.

Noticias relacionadas y más

Peor en lo individual y mejor en lo colectivo le fue a Stephanie Mawuli. La nipona vio como su selección sorprendía a la poderosa Canadá (61-66) a pesar de su poca productividad y protagonismo. De hecho, la japonesa se fue sin anotar en más de 12 minutos tras fallar sus cuatro tiros de campo para acabar con valoración negativa (-5).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents