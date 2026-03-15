El completo encuentro de la jugadora del Casademont Zaragoza Vorackova no impide la derrota de la República Checa ante China

No les está yendo demasiado bien la jornada dominical internacional a las jugadoras del Casademont Zaragoza. La primera en morder en polvo fue Veronika Vorackova, que a pesar de su completo partido no pudo impedir la derrota (74-84) de su selección ante China.

Y es que a la República Checa no le están saliendo las cosas como esperaban. En esta ocasión fue China, como ya lo lograra Mali, la que rompió los esquemas de Vorackova y compañía en un encuentro en el que siempre fueron a remolque. Se exprimió todo lo que pudo la del Casademont (más de 34 minutos en pista), pero no fue suficiente ante las asiáticas, que supieron imponer su ritmo de juego más alegre.

A pesar de la derrota, Vorackova firmó un encuentro notable. La checa acabó con 11 puntos (aunque los porcentajes fueron mejorables) y además añadió 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos para ser una de las pocas jugadoras de su selección que acabó con un +/-positivo.

Peor en lo individual y mejor en lo colectivo le fue a Stephanie Mawuli. La nipona vio como su selección sorprendía a la poderosa Canadá (61-66) a pesar de su poca productividad y protagonismo. De hecho, la japonesa se fue sin anotar en más de 12 minutos tras fallar sus cuatro tiros de campo para acabar con valoración negativa (-5).