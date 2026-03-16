El cansancio puede con Mariona Ortiz y Pueyo, jugadoras del Casademont Zaragoza, e Italia sorprende a España

Italia se clasificó este domingo a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino Alemania 2026 al vencer a España, también clasificada al campeonato mundial, 56-68, en el Torneo Premundial que se lleva a cabo en Puerto Rico. Apoyada por 22 puntos de Cecilia Zandalisini, la escuadra italiana se une a la española y a la de Estados Unidos como las tres naciones del Grupo A del Premundial que se clasificaron al Mundial que se llevará a cabo en septiembre próximo en la capital alemana de Berlín.

La selección pagó haber jugado dos partidos en menos de 24 horas y el cansancio afectó a las jugadoras, también a las del Casademont Zaragoza. Helena Pueyo solo jugo 15 minutos y se fue sin anotar y con valoración negativa- Mariona estuvo mejor, aunque se le vio algo desesperada y errática en el tiro. Aun así, aportó 6 puntos, 4 rebotes y seis asistencias.

Las españolas e italianas iniciaron el encuentro bastante parejo, con varios empates, hasta que un tiro de campo de Cecilia Zandalisini y un triple de Laura Speafrico puso a Italia arriba 15-10, aunque después la pívot española Megan Gustafson marcó un triple para cerrar el primer periodo y acercando el marcador 13-15. Esa ventaja de solo dos tantos, sin embargo, Italia la amplió a 11 tantos, con anotación de 17-28, tras una canasta de Sara Madera.

No obstante, esa ventaja España la acortó a solo dos con un triple de Awa Fam y un avance de 0-9 y cerrar el parcial 26-28. Abriendo la segunda mitad del desafío, las españolas retomaron el juego 29-28 gracias a un triple de Elena Buenavida abriendo el parcial. Las españolas prosiguieron dominando el encuentro hasta tener una buena ventaja de seis puntos tras un triple de Gustafson con marcador de 36-30.

Italia, no obstante, respondió un rato después con una canasta de Zandalisini que las puso arriba 40-41, lo que llevó a que el seleccionador español Miguel Méndez tomara tiempo restando 3:27 del parcial. Y aunque España logró igualar el marcador 41-41 por un tiro libre de Aina Ayuso, Italia pudo sobrellevar esto con varios tiros libres que las llevó a cerrar el tercer periodo con puntuación de 43-47.

Aunque en ocasiones España pudo acercar el marcador a solo dos tantos, Italia se mantuvo luchando fuertemente por no perder la ventaja hasta que acabó el partido. El Torneo Premundial concluirá el próximo martes. Ese día jugarán Italia ante Senegal, España ante Estados Unidos y Puerto Rico contra Nueva Zelanda.

Por su parte, Aminata Gueye sumó 9 puntos y 5 rebotes en el triunfo de Francia sobre Nigeria

- Ficha técnica:

56.España (13+13+17+16): Elena Buenavida (9), Mariona Ortiz (6), Maite Cazorla (1), Aina Ayuso (3), María Araujo (3), Helena Pueyo (0), María Conde (6), Awa Fam (5), Raquel Carrera (4), Megan Gustafson (12), Paula Ginzo (0), Iyana Martín (7).

Seleccionador: Miguel Méndez.

68.Italia (15+13+19+23): Jasmine Keys (5), Francesca Pasa (14), Constanza Verona (0), Cecilia Zandalisini (22), Francesca Pan (0), Lorena Cubaj (9), Sara Madera (2), Mariella Santucci (6), Martina Fassina (0), Oibis Andre (7), Laura Speafrico (3), Martina Kacerik (0).

Seleccionador: Andrea Capobianco.

Árbitros: James Griguol (AUS), Aline García (URU) y Jian Sun (CHN).