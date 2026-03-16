El Casademont Zaragoza ya tiene horario para la Final Six de la Euroliga

El Casademont Zaragoza ya sabe algo más de su participación en la Final Six. El conjunto de Carlos Cantero se estrenará en la fase final de la Euroliga el miércoles 15 de abril frente al Basket Landes francés, con el que ya coincidió en la fase de grupos, a partir de las 20.30 en el Príncipe Felipe. La competición se abrirá ese mismo día a las 17.30 horas con el Girona-Venezia.

Las semifinales, que se jugarán el viernes 17 de abril con el Galatasaray esperando al ganador del Casademont-Landes y el Fenerbahce al del Girona-Venezia, todavía no tiene horarios oficiales. Sí los tienen los dos últimos partidos de la fase final. El domingo 19 a las 17.00 horas se decidirá el tercer puesto y, desde las 20.00, al sucesor del Praga como nuevo campeón de la Euroliga.

Para el Casademont Zaragoza será la primera participación en la fase final del torneo más importante del continente y lo hará, además, con el apoyo de su afición. Ya se han agotado los más de 10.000 abonos puestos a la venta para toda la Final Six y ahora solo podrán comprarse algunas localidades hasta completar los 10.800 asientos del aforo a partir del próximo día 22.

La gran mayoría serán seguidores del Casademont Zaragoza, pero el Basket Landes, rival de las aragonesas, es el club que más aficionados va a desplazar hasta la capital aragonesa con unos 1.100, por lo que el duelo de cuartos de final apunta a registrar una gran entrada.