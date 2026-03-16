El entrenador aragonés que no pudo entrar en la Final Six de Zaragoza y que ahora ha sido despedido en Italia

Final abrupto de la etapa de Víctor Lapeña en el Familia Basket Schio. El club italiano ha despedido al técnico aragonés de manera sorprendente. Así lo ha anunciado el Schio en un escueto anuncio: "El Familia Basket Schio comunica que desde hoy se interrumpe la relación profesional con el técnico Lapeña. Al agradecerle el trabajo realizado conjuntamente y los objetivos alcanzados en estos meses, trasladamos a Víctor nuestros mejores deseos para su trayectoria profesional y personal", dice el escrito.

Poco se sabe por el momento de los motivos de la destitución del zaragozano, aunque llama la atención porque su equipo ha ganado ya dos títulos esta temporada (Supercopa y Copa) y marcha primero en la Liga Italiana. El único lunar que ha tenido el Schio es no haberse clasificado para la Final Six de la Euroliga (sí lo consiguió el pasado año) tras caer con el Reyer Venezia en un Play In en el que partía como favorito.

Se acaba así la etapa de Lapeña en Italia, un técnico que también ha vivido experiencias fuera de España en países como Rusía o Turquía. Además, también ha sido el seleccionador de Canadá. Aunque el técnico aragonés nunca ha ocultado de volver algún día a casa, como en una entrevista a este diario hace unos meses: "¿Por qué no volver a unirse? Para mí sería muy sencillo volver a Zaragoza. Normalmente cuando te fichan en una ciudad tienes que conocer la cultura del club, la gente, el idioma. En Zaragoza no. Es coger el AVE, bajarme en Delicias, tomar un vermú con mis amigos, estar con mis padres y ponerme a entrenar. Las experiencias han sido exitosas y si alguna vez vuelve a suceder sería un honor para mí como zaragozano y como entrenador".