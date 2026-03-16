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Porfirio Fisac habla del Casademont Zaragoza antes de enfrentarse a su exequipo: "Es un sitio donde he sido feliz a todos los niveles"

El técnico ha resucitado al Burgos y va a ser uno de los mayores rivales del equipo aragonés por mantenerse en la ACB

Fisac, gesticulando desde el banquillo durante un partido del Burgos

Fisac, gesticulando desde el banquillo durante un partido del Burgos / Aniol Resclosa

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Drámatica es la situación del Casademont Zaragoza en la ACB y el sábado llega un viejo conocido con la intención de dar la puntilla a su exequipo. Se trata de Porfirio Fisac, un técnico que estuvo en el club en dos etapas y uno de los que más partidos ha dirigido al conjunto aragonés.

Llegará al mando de un Burgos al que ha resucitado el segoviano y que ahora ya cuenta con las mismas victorias que el Casademont, por lo que el duelo del próximo sábado es una auténtica final. Ese partido, reconoció Porfirio que va a ser para él "una situación extraña", aunque su profesionalidad está por encima de todo. "Ahora tengo una necesidad importante con el Burgos, que es donde estoy y por lo que tengo que trabajar”, subrayó.

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No obstante, Fisac recordó, como siempre hace, con mucho cariño su paso por Zaragoza. "Es uno de los sitios donde más a gusto me he sentido en mi carrera deportiva, donde más feliz he sido a todos los niveles, donde más cómodo me he sentido a nivel de la afición y a nivel de la ciudad", explicó el exentrenador del Casademont.

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