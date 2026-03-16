Casademont Zaragoza
Porfirio Fisac habla del Casademont Zaragoza antes de enfrentarse a su exequipo: "Es un sitio donde he sido feliz a todos los niveles"
El técnico ha resucitado al Burgos y va a ser uno de los mayores rivales del equipo aragonés por mantenerse en la ACB
Drámatica es la situación del Casademont Zaragoza en la ACB y el sábado llega un viejo conocido con la intención de dar la puntilla a su exequipo. Se trata de Porfirio Fisac, un técnico que estuvo en el club en dos etapas y uno de los que más partidos ha dirigido al conjunto aragonés.
Llegará al mando de un Burgos al que ha resucitado el segoviano y que ahora ya cuenta con las mismas victorias que el Casademont, por lo que el duelo del próximo sábado es una auténtica final. Ese partido, reconoció Porfirio que va a ser para él "una situación extraña", aunque su profesionalidad está por encima de todo. "Ahora tengo una necesidad importante con el Burgos, que es donde estoy y por lo que tengo que trabajar”, subrayó.
No obstante, Fisac recordó, como siempre hace, con mucho cariño su paso por Zaragoza. "Es uno de los sitios donde más a gusto me he sentido en mi carrera deportiva, donde más feliz he sido a todos los niveles, donde más cómodo me he sentido a nivel de la afición y a nivel de la ciudad", explicó el exentrenador del Casademont.
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