Porfirio Fisac habla del Casademont Zaragoza antes de enfrentarse a su exequipo: "Es un sitio donde he sido feliz a todos los niveles"

Drámatica es la situación del Casademont Zaragoza en la ACB y el sábado llega un viejo conocido con la intención de dar la puntilla a su exequipo. Se trata de Porfirio Fisac, un técnico que estuvo en el club en dos etapas y uno de los que más partidos ha dirigido al conjunto aragonés.

Llegará al mando de un Burgos al que ha resucitado el segoviano y que ahora ya cuenta con las mismas victorias que el Casademont, por lo que el duelo del próximo sábado es una auténtica final. Ese partido, reconoció Porfirio que va a ser para él "una situación extraña", aunque su profesionalidad está por encima de todo. "Ahora tengo una necesidad importante con el Burgos, que es donde estoy y por lo que tengo que trabajar”, subrayó.

No obstante, Fisac recordó, como siempre hace, con mucho cariño su paso por Zaragoza. "Es uno de los sitios donde más a gusto me he sentido en mi carrera deportiva, donde más feliz he sido a todos los niveles, donde más cómodo me he sentido a nivel de la afición y a nivel de la ciudad", explicó el exentrenador del Casademont.