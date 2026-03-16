Santi Yusta hace historia con el Casademont: ya es el segundo jugador con más partidos y está a punto de alcanzar el primer puesto

Santi Yusta ya es historia del Casademont Zaragoza y está a punto de serlo todavía más. El capitán, con el partido ante el Unicaja Málaga, superó a Henk Norel como el segundo jugador de la historia del club con más partidos en Liga Endesa, con 142, por los 141 del pívot neerlandés.

El madrileño está a tan solo siete partidos de igualar al líder de esta clasificación, que es Jonathan Barreiro, precisamente rival en la última jornada ya que continúa en el Unicaja Málaga tras su salida del club en el 2021, cuando se marchó previo pago de 150.000 euros de la cláusula de rescisión.

El gallego sumó 149 partidos en Liga Endesa, pero en sus primeras temporadas fue un jugador no tan importante como acabó siéndolo, por lo que Santi Yusta ya es el jugador con más minutos de la historia del club en Liga con 3.446. Es el primero en esa estadística por delante de Norel, Benzing, Van Rossom y Llompart.

Además, es el segundo jugador con más triples convertidos en Liga (179) y está a 14 de igualar a Benzing, el que más faltas ha recibido, el segundo más valorado tras Henk Norel y el que más veces ha empezado como titular.

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Restan 12 partidos de Liga regular, por lo que, salvo lesión, Yusta apunta a superar esta misma temporada a Barreiro y tiene contrato con el club aragonés hasta el 2027, pero es el cupo más codiciado de la Liga Endesa y tiene a muchos equipos y muy potentes económicamente detrás.