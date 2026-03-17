La esperanza de un Casademont Zaragoza en caída libre: a Porfirio Fisac se le atraganta el Príncipe Felipe

Qué caprichoso es el destino. Y más en el mundo del deporte. Porque el encuentro que van a disputar el próximo sábado el Casademont Zaragoza y el San Pablo Burgos es de los que, para bien o para mal, se recuerda durante meses. Que se enfrenten dos rivales directos por la salvación en la ACB debería ser ya suficiente, pero es que el regreso de Porfirio Fisac al Príncipe Felipe tras su destitución el año pasado eleva el trascendental duelo a otra dimensión e incrementa su carga emocional.

Sin embargo, no será, ni mucho menos, la primera vez que el segoviano aterrice en el pabellón zaragozano como rival. De hecho, lo ha hecho ya en hasta en seis ocasiones, aunque en algunas todavía no había sido entrenador del club. Sus visitas dejan un dato esperanzador de cara al choque del sábado, ya que Fisac solo ha conseguido asaltar el Felipe una sola vez y, por contra, ha caído derrotado en los cinco partidos restantes.

La primera vez que el exentrenador del Casademont acudió, en la ACB, a Zaragoza fue como técnico del Valladolid. Fue en diciembre de 2010 y el por aquel entonces CAI superó por 72-68 al conjunto dirigido por el segoviano. Tampoco a la segunda pudo Fisac levantar los brazos en el Príncipe Felipe porque su Fuenlabrada, en 2022, cayó derrotado por 79-74 ante los aragoneses.

A la tercera tampoco fue la vencida para Porfirio. De hecho, en esa ocasión recibió un severo correctivo en Zaragoza. En 2015, el CAI pasó por encima del Guipuzkoa Basket en lo que era una nueva etapa en los banquillos del entrenador. Lo volvió a intentar Fisac con los vascos dos años después, pero el resultado fue el mismo, otra paliza (97-73).

Llegó entonces su primer fichaje por el entonces Tecnyconta Zaragoza en 2018 y la estancia de Fisac en la capital aragonesa se extendió hasta 2020. En ese verano, el técnico decidió no renovar su contrato cuando todo parecía indicar su continuidad para así entrenar al Gran Canaria en un adiós tremendamente polémico. Ya con los isleños, el exentrenador regresó al Felipe y se llevó otra derrota abultada (88-71), aunque no hubo el que hubiera sido un morboso reencuentro con la afición porque el choque se jugó sin público por la pandemia. Hasta ese momento, cinco visitas y cinco derrotas para un Fisac que, en 2022 logró, por fin, saber lo que era ganar como rival en la que había sido su casa en un choque acabó con 76-86 para el Gran Canaria.

Más igualadas han sido las cosas cuando el asunto ha sido al contrario y al conjunto aragonés le ha tocado enfrentarse a Porfirio con el técnico jugando como local. En ese contexto, existe un empate técnico con tres victorias para el entrenador y tres para los zaragozanos. Fisac resultó el vencedor con el Valladolid en 2011 (82-70), con el Gran Canaria en la 20-21 (84-76) y también con los isleños en la 21-22 (79-76). Por contra, el Basket Zaragoza se impuso al Fuenlabrada en 2011 (88-95), al Gipuzkoa en 2016 (75-84) y además a los vascos en la temporada 17-18 (94-99).

«Sensación extraña»

Que no va a ser un encuentro más el del próximo sábado es evidente. Tanto es así que a Porfirio ya le preguntaron tras el triunfo del Burgos ante el Baskonia cómo iba a afrontar su regreso al Felipe. Ese partido, reconoció Fisac, va a ser para él «una situación extraña», aunque su profesionalidad está por encima de todo. «Ahora tengo una necesidad importante con el Burgos, que es donde estoy y por lo que tengo que trabajar», subrayó.

No obstante, el segoviano recordó, como siempre hace, con mucho cariño su paso por Zaragoza. «Es uno de los sitios donde más a gusto me he sentido en mi carrera deportiva, donde más feliz he sido a todos los niveles, donde más cómodo me he sentido a nivel de la afición y a nivel de la ciudad», explicó el exentrenador del Casademont.