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Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza, enfadadísimo: "Todos somos Kobe Bryant"

La ACB ha publicado una conversación que tuvo el técnico con sus jugadores durante un tiempo muerto en Málaga

Plaza, con gesto de enfado en el banquillo

Plaza, con gesto de enfado en el banquillo / Raul Caro

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

No ha tenido el comienzo soñado Joan Plaza en Zaragoza. El nuevo técnico del Casademont ha visto como su equipo ha caído derrotado en sus dos primeros partidos en el banquillo, mostrando las mismas carencias que ha tenido durante el resto de la temporada.

Aunque el mensaje del catalán ha sido claro desde su llegada, por el momento sus jugadores no están sabiendo aplicar las normas básicas que Plaza quiere para su Casademont. Hasta tal punto que al entrenador ya se le ha visto desesperado por ver que sus jugadores se empeñan en hacer la guerra por su cuenta.

Eso es lo que les recriminó en un tiempo muerto en Málaga en la derrota ante Unicaja. "Somos todos Kobe Bryant. Cual quiera puede aprovechar una oportunidad, pero nadie lucha solo. No somos Superman, juguemos juntos. Ya vale de actuar como si no fuéramos un equipo", reclamó el del Casademont.

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En otro momento del partido, Plaza también tuvo quejas para la intensidad de sus hombres. "Si tenemos un desajusto en el poste bajo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Falta! ¡Falta. ¡Despertad! Juegan con nosotros como si fuéramos juguetes. Tenemos que elevar el nivel ofensivo", espetó el técnico a sus jugadores. Una arenga que, visto el resultado final, no fue muy efectiva.

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