Laia Flores seguirá también en el Casademont Zaragoza... hasta 2028

El Casademont Zaragoza femenino ha aprovechado el parón internacional para ir perfilando la plantilla de la próxima temporada y tras las renovaciones de Vorackova, Hempe (y Carlos Cantero), ahora el club ha anunciado la renovación de Laia Flores, que seguirá en la capital aragonesa hasta 2028.

Por el momento, la catalana es la única que ha ampliado su vínculo con la entidad por dos temporadas, muestra de la fe que le tiene Cantero a una jugadora que parecía que iba a tener un papel residual al comienzo del curso pero que, a base de ganas, está siendo muy importante. "Es una de las que mejor representa el carácter competitivo y la identidad de nuestro equipo", asegura el Casademont en la nota de su renovación.

Desde su llegada a Zaragoza, Laia se ha consolidado como una pieza fundamental en la dirección de juego, aportando intensidad defensiva, carácter y liderazgo en la pista. Su forma de competir encaja a la perfección con la rasmia que define a nuestro equipo: una base con garra, personalidad y capacidad para aparecer en los momentos importantes. Durante su etapa en Zaragoza, Laia ha sido protagonista en algunos de los pasos más importantes del crecimiento del club.

Más que números

En apenas dos temporadas defendiendo la camiseta de Casademont Zaragoza, ya ha sumado hitos importantes como la conquista de una Supercopa, una semifinal de Liga y una Final Six europea, reflejo del crecimiento del equipo y del papel que ha desempeñado dentro del grupo. Pero si algo define a Laia va más allá de las estadísticas. Es una jugadora que multiplica el rendimiento colectivo, que no da un balón por perdido y que entiende el juego desde el compromiso con el equipo.

"Su competitividad contagia tanto dentro de la pista como en la grada, donde se ha ganado el respeto y el cariño de la Marea Roja. Cercana, divertida y siempre dispuesta a sumar, Laia es también una pieza muy importante dentro del vestuario, una de esas compañeras que ayudan a construir equipo cada día. Con esta renovación hasta 2028, en Casademont Zaragoza aseguramos la continuidad de una base que encarna a la perfección la identidad del proyecto: trabajo, ambición y rasmia. Juntos, seguiremos escribiendo nuevas páginas en la historia", explica el Casademont.