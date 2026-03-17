Casademont Zaragoza
Pleno para el Casademont Zaragoza en el próximo Mundial: Mariona, Pueyo, Vorackova, Mawuli y Gueye logran el billete
La República Checa y Japón se clasificaron para la cita mundialista el último día
Todas las jugadoras del Casademont Zaragoza que han participado en el Premundial durante el parón internacional han conseguido el billete para la esperada cita del próximo verano. Las últimas en hacerlo fueron este martes Veronicka Vorackova y Stephanie Mawuli, que se unieron a Aminata Gueye, a Mariona Ortiz y a Helena Pueyo en la última jornada de la ronda clasificatoria.
Aunque, eso sí, lo consiguieron de manera bien distinta. La República Checa de Vorackova se benefició de una derrota de Brasil ante China porque unas horas antes la del Casademont y sus compañeras fueron barridas de la pista por la todopoderosa Bélgica (93-50) en un duelo en el que solo aguantaron un cuarto. Sin embargo, Vorackova fue la máxima anotadora de su selección con 13 tantos a los que añadió 6 rebotes y 3 asistencias.
La que sufrió mucho menos para asegurar su presencia en el Mundial fue Mawuli. Japón pasó por encima de Argentina (83-39) en un choque sin historia en el que la jugadora del Casademont sumó 8 puntos además de un rebote.
A España todavía le queda por jugar un partido, aunque ya sin nada en juego, ante Estados Unidos en lo que será un atractivo choque que se jugará este martes a partir de las 10 de la noche (hora española). También Gueye saltará a la cancha (20.30) para medirse a Corea del Sur
- El Gobierno de Aragón sanciona con casi 700.000 euros a Prunus Nuts por los daños provocados en Pina de Ebro y Cinco Villas
- David Navarro, técnico del Real Zaragoza, se disculpa con el Almería y su afición por unas palabras 'fuera de micrófono y de contexto
- Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán 'lo antes posible
- La jueza envía a prisión a uno de los detenidos por el asesinato machista de una vecina de Barbastro
- El pueblo más famoso de Europa en Semana Santa está en Aragón: es el favorito de Antonio Resines
- El Real Zaragoza mueve ficha por Jaume Jardí, extremo del Nástic
- Unas cámaras térmicas con 'alto grado de detalle' grabaron el asesinato de Plasencia de Jalón
- Crítica de Javier Losilla del concierto de Morrissey: Un divo, contra su propia leyenda