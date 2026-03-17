Pleno para el Casademont Zaragoza en el próximo Mundial: Mariona, Pueyo, Vorackova, Mawuli y Gueye logran el billete

Todas las jugadoras del Casademont Zaragoza que han participado en el Premundial durante el parón internacional han conseguido el billete para la esperada cita del próximo verano. Las últimas en hacerlo fueron este martes Veronicka Vorackova y Stephanie Mawuli, que se unieron a Aminata Gueye, a Mariona Ortiz y a Helena Pueyo en la última jornada de la ronda clasificatoria.

Aunque, eso sí, lo consiguieron de manera bien distinta. La República Checa de Vorackova se benefició de una derrota de Brasil ante China porque unas horas antes la del Casademont y sus compañeras fueron barridas de la pista por la todopoderosa Bélgica (93-50) en un duelo en el que solo aguantaron un cuarto. Sin embargo, Vorackova fue la máxima anotadora de su selección con 13 tantos a los que añadió 6 rebotes y 3 asistencias.

La que sufrió mucho menos para asegurar su presencia en el Mundial fue Mawuli. Japón pasó por encima de Argentina (83-39) en un choque sin historia en el que la jugadora del Casademont sumó 8 puntos además de un rebote.

A España todavía le queda por jugar un partido, aunque ya sin nada en juego, ante Estados Unidos en lo que será un atractivo choque que se jugará este martes a partir de las 10 de la noche (hora española). También Gueye saltará a la cancha (20.30) para medirse a Corea del Sur