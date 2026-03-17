Santi Yusta, capitán del Casademont Zaragoza: "En situaciones así la confianza baja, hay más nervios y más tensión"

La situación del Casademont es tan crítica que desde el club, en la que va a ser una semana trascendental para el futuro del equipo, han decidido que fuera el capitán el que atendiera este martes a la prensa. Y Santi Yusta lo ha hecho en una intervención en la que ha medido cada una de sus palabras y en la que no ha levantado demasiado la voz a pesar de la horrorosa racha que atraviesan los aragoneses.

Antes de hablar de lo que viene, el madrileño analizó la derrota del pasado sábado ante Unicaja. "Jugamos un mal partido en líneas generales. Tuvimos muchas pérdidas y les permitimos correr mucho al contraataque. Cuando pasa eso, aumenta la tensión, baja la confianza y se entra en un bucle. Tenemos que cambiar esa dinámica, ponernos al mando de Joan Plaza y aportar ese plus de energía que nos pide", analizó.

Con la de Málaga ya son ocho las derrotas consecutivas en la ACB, un número antinatural y que provoca las dudas en el seno del equipo "Sí, cuando se acumulan malas sensaciones, la confianza baja un poco. Hay más nervios, más tensión, pero lo que tenemos que hacer es revertir la situación, estar todos juntos, sentir el apoyo de la afición y remar todos en la misma dirección, sobre todo de cara al sábado. Tenemos equipo para cambiar esta situación", dijo Yusta.

Algo tendrá que cambiar, está claro, un Casademont en el que Plaza se queja insistentemente en que cada jugador hace la guerra por su cuenta. "No lo veo exactamente así. Todos queremos ganar y a veces eso te lleva a precipitarte en ataque, yo incluido, tomando malos tiros. Pero creo que viene más por el hambre de querer ayudar al equipo y resolver por ti mismo. Lo que tenemos que hacer es justo lo contrario: estar más calmados, jugar juntos, mover más el balón y confiar en que así llegarán los buenos resultados", dice Yusta.

El regreso

Y es que el sábado el San Pablo Burgos de Fisac puede ahondar una herida que empezaría a ser mortal, algo que el capitán del Casademont no quiere ni pensar: "En una derrota no pensamos. Tenemos que ganar sí o sí. Ya hemos hablado de que estamos empatados con Andorra y con Burgos, así que este partido es prácticamente una final. Tenemos que ir a por todas. Sabemos que estamos en una situación complicada, pero tenemos muchas ganas de trabajar esta semana para volver al Felipe, estar con nuestra gente y sacar un partido muy importante".

Yusta quiso hacer el enésimo llamamiento a la Marea Roja del curso. "Sabemos que la afición no está contenta con los resultados, pero la necesitamos. Necesitamos que venga, que anime durante los 40 minutos y que esté con nosotros, porque somos los primeros que queremos salir de esta situación y ganar. Su apoyo es fundamental", subrayó.

Enfrente estará Porfirio Fisac, un regreso con morbo y más por la situación en la que llega el partido. "No le doy muchas vueltas. Es verdad que estuvo aquí el año pasado, conoce a algunos jugadores, sabe cómo funciona el Felipe, la afición y el club. Seguro que vendrá con ganas, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro·, dijo Yusta.