Mucho más que la ACB: el Casademont Zaragoza se juega décadas de trayectoria, imagen de ciudad y la capacidad de mantener el equipo femenino

La situación es la que es a estas alturas: 6 victorias en 22 partidos, empatado con el Andorra y el Burgos en la penúltima posición, fuera del descenso solo por el averaje favorable con el equipo del Principado y una dinámica pésima de ocho derrotas consecutivas. Los errores propios, la mala gestión del grupo, el nulo respeto arbitral sobre todo en el Príncipe Felipe y la mala suerte con la lesión de Bell-Haynes en el momento más inoportuno, por este orden de importancia y gravedad, son los factores que han abocado al Casademont Zaragoza a un momento crítico.

Las cosas no se han hecho bien y lo que podía salir mal, ha salido peor. Y no es la primera ni la segunda vez que sucede, lo que merecerá una profunda reflexión, guiada por la autocrítica, por parte del club para no repetir errores ni patrones en el futuro. Pero lo que manda es el presente y una única preocupación: salvar al equipo como sea, evitar un descenso que sería catastrófico a todos los niveles, con unas consecuencias devastadoras para el club y sus aficionados pero también para la ciudad y todo Aragón.

El equipo aragonés tiene doce partidos por delante para salvar la temporada, pero debe ponerse manos a la obra ya. Depende de sí mismo porque, entre otras cosas, le va a tocar enfrentarse en esa docena de jornadas con los siete equipos que, junto a él, cierran la clasificación ACB. Empezando este mismo sábado por el Hereda San Pablo Burgos, rival directísimo con el que empata a seis triunfos. Los primeros que deben de ser conscientes de todo esto son los jugadores, quienes acabarán ganando o no los partidos, pero toda ayuda desde la grada será poca para empujar a un equipo en una dinámica tan negativa y frente a un rival que intentará sin duda capitalizar ese malestar.

Santi Yusta, durante el entrenamiento de este martes. / Jaime Galindo / EPA

Suele pasar que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde y no debería ser necesario llegar a ese extremo para comprender la importancia de las cosas. El Casademont Zaragoza nació en 2002 con un único objetivo, devolver a la capital aragonesa a la ACB. Lo ha conseguido con creces y ya suma 16 temporadas consecutivas en la élite, asentado como un proyecto de ciudad que cuenta con más de 7.000 abonados, una cantera que se extiende por todo el territorio, el respaldo institucional y un apoyo creciente de las empresas de la región, más de un centenar ya.

Un posible descenso sería todo un torpedo en la línea de flotación, con una pérdida drástica de ingresos tanto de subvenciones como de patrocinios privados (si participar o no en Europa puede suponer un 20% de diferencia es fácil adivinar el descalabro de un descenso) y de abonos puesto que caerían tanto los precios como el número de seguidores. Por no hablar de la pérdida deportiva, adiós a 16 años de trayectoria consolidada, adiós a la mejor competición de Europa, a los torneos continentales, a un espectáculo de primer nivel. Y recuperar la élite no es tan sencillo. Que se lo pregunten al Estudiantes, al Obradoiro, al Gipuzkoa o al Fuenlabrada, que ahí siguen.

El efecto arrastre

Pero el drama no afectaría únicamente al equipo masculino. Porque bajo ese paraguas de un proyecto consolidado durante dos décadas, la entidad liderada por Reynaldo Benito apostó decididamente por el equipo femenino hace casi seis años. Una apuesta ganadora en todos los aspectos… o casi todos. Deportivamente, el equipo de Carlos Cantero es un modelo de éxito que sorprende a propios y extraños, que se estudia en Europa, que se envidia en todo el continente. Económicamente, la realidad es otra.

Las jugadoras del Casademont Zaragoza celebran un triunfo en la Euroliga. / Jaime Galindo / EPA

La inversión del club es tan importante que el presupuesto es el segundo de la Liga Femenina y los resultados deportivos son una larga lista de éxitos: dos títulos, la Copa y la Supercopa, una final de Liga, la participación en la Euroliga y, este año, la clasificación para la Final Six. Sin olvidar lo más importante, la identificación con la gente, la simpatía que despiertan, el orgullo que generan, la multiplicación de asistencia a los partidos. Sin embargo, pese a todo ese brillo, a toda esa visibilidad, a ese boom social que suponen Mariona Ortiz y compañía, el equipo no genera unos ingresos suficientes para cubrir su propio presupuesto. Son la SAD y la Fundación quienes tienen que completar la diferencia cada año.

Es la realidad del deporte femenino, que todavía recibe bastante menos de lo que da. Por supuesto, también se vería afectado el nuevo proyecto del equipo U22, ligado a la ACB. Por no hablar de que Zaragoza y Aragón perderían un importante activo en la proyección de su propia imagen en el exterior a tan solo unos meses de que la ciudad sea la capital europea del deporte.

Por eso es fundamental que el club siga siendo un proyecto ACB, que continúe en la élite, que mantenga su estatus y pueda seguir contando con el mismo apoyo institucional y empresarial. Si cae el equipo masculino, todo lo demás irá detrás y ha costado demasiado construirlo. Corregir errores será obligatorio, pero sobrevivir es imprescindible y esa debe de ser ahora la única prioridad de todos.