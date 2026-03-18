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Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza arrasa en las votaciones de la Euroliga: la propia competición alucina con la Marea Roja

Las jugadoras del equipo aragonés, además de Cantero, son las más votadas con diferencia para los premios del torneo

Así van las votaciones de los premios de la Euroliga

Así van las votaciones de los premios de la Euroliga / Euroliga

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Una vez acabas las dos primeras fases y el Play In y como antesala a la Final Six de Zaragoza, la Euroliga va a conceder los premios de la competición. Y lo va a hacer mediante una votación popular en la que cualquiera puede participar a través de su página web.

La organización del torneo ha elegido un puñado de jugadoras y entrenadores y son los aficionados los que determinarán a los vencedores. Del Casademont, además de Carlos Cantero como mejor técnico, están nominadas Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Carla Leite, Fingall y Hempe...y las del equipo zaragozano están arrasando.

Todo ello gracias a los votos en masa de la Marea Roja. Es tan espectacular cómo se ha volcado la afición aragonesa para tratar de premiar a su equipo que hasta la propia Euroliga ha mostrado su incredulidad en sus redes sociales con varios mensajes.

El quinteto

Por el momento, y aunque todavía faltan varios días para poder votar, Mariona lidera la carrera por el MVP con el 31% de los votos seguida por Juhasz, Meesseman y Lacan. Como estrella emergente, es Carla Leite la que va primera con el 56% de los votos. El premio a mejor jugadora defensiva se lo están disputando de nuevo Mariona con Helena Pueyo y Gabby Williams y el mejor entrenador todo apunta que se lo llevará Cantero, que de momento lleva el 41% de los votos.

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Además, también se puede elegir el que sería el quinteto ideal de la Euroliga y ahí ya la presencia de jugadoras del Casademont es arrolladora. Por el momento, sus cinco jugadoras son las más votadas en una nueva demostración del poderío de la Marea Roja.

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