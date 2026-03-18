Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza arrasa en las votaciones de la Euroliga: la propia competición alucina con la Marea Roja
Las jugadoras del equipo aragonés, además de Cantero, son las más votadas con diferencia para los premios del torneo
Una vez acabas las dos primeras fases y el Play In y como antesala a la Final Six de Zaragoza, la Euroliga va a conceder los premios de la competición. Y lo va a hacer mediante una votación popular en la que cualquiera puede participar a través de su página web.
La organización del torneo ha elegido un puñado de jugadoras y entrenadores y son los aficionados los que determinarán a los vencedores. Del Casademont, además de Carlos Cantero como mejor técnico, están nominadas Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Carla Leite, Fingall y Hempe...y las del equipo zaragozano están arrasando.
Todo ello gracias a los votos en masa de la Marea Roja. Es tan espectacular cómo se ha volcado la afición aragonesa para tratar de premiar a su equipo que hasta la propia Euroliga ha mostrado su incredulidad en sus redes sociales con varios mensajes.
El quinteto
Por el momento, y aunque todavía faltan varios días para poder votar, Mariona lidera la carrera por el MVP con el 31% de los votos seguida por Juhasz, Meesseman y Lacan. Como estrella emergente, es Carla Leite la que va primera con el 56% de los votos. El premio a mejor jugadora defensiva se lo están disputando de nuevo Mariona con Helena Pueyo y Gabby Williams y el mejor entrenador todo apunta que se lo llevará Cantero, que de momento lleva el 41% de los votos.
Además, también se puede elegir el que sería el quinteto ideal de la Euroliga y ahí ya la presencia de jugadoras del Casademont es arrolladora. Por el momento, sus cinco jugadoras son las más votadas en una nueva demostración del poderío de la Marea Roja.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde a la transformación de la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza: las obras comenzarán 'lo antes posible
- Oficial: José Luis Oltra se convierte en el nuevo entrenador de la SD Huesca
- Unas cámaras térmicas con 'alto grado de detalle' grabaron el asesinato de Plasencia de Jalón
- Un colegio de Zaragoza, premiado a nivel nacional por reinventar el uso de las pantallas en el aula desde Infantil
- La gesta del Córdoba que dibuja el camino del Real Zaragoza: 'Fue una cuestión de confianza y de creer
- Lalo cierra el fichaje del atacante Jaume Jardí por el Real Zaragoza para las tres próximas temporadas
- Francho, capitán del Real Zaragoza, lleva casi cuatro meses jugando con el menisco roto
- ¿Seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pedir la jubilación anticipada? Un funcionario de la Seguridad Social responde