El Casademont Zaragoza arrasa en las votaciones de la Euroliga: la propia competición alucina con la Marea Roja

Una vez acabas las dos primeras fases y el Play In y como antesala a la Final Six de Zaragoza, la Euroliga va a conceder los premios de la competición. Y lo va a hacer mediante una votación popular en la que cualquiera puede participar a través de su página web.

La organización del torneo ha elegido un puñado de jugadoras y entrenadores y son los aficionados los que determinarán a los vencedores. Del Casademont, además de Carlos Cantero como mejor técnico, están nominadas Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Carla Leite, Fingall y Hempe...y las del equipo zaragozano están arrasando.

Todo ello gracias a los votos en masa de la Marea Roja. Es tan espectacular cómo se ha volcado la afición aragonesa para tratar de premiar a su equipo que hasta la propia Euroliga ha mostrado su incredulidad en sus redes sociales con varios mensajes.

El quinteto

Por el momento, y aunque todavía faltan varios días para poder votar, Mariona lidera la carrera por el MVP con el 31% de los votos seguida por Juhasz, Meesseman y Lacan. Como estrella emergente, es Carla Leite la que va primera con el 56% de los votos. El premio a mejor jugadora defensiva se lo están disputando de nuevo Mariona con Helena Pueyo y Gabby Williams y el mejor entrenador todo apunta que se lo llevará Cantero, que de momento lleva el 41% de los votos.

Además, también se puede elegir el que sería el quinteto ideal de la Euroliga y ahí ya la presencia de jugadoras del Casademont es arrolladora. Por el momento, sus cinco jugadoras son las más votadas en una nueva demostración del poderío de la Marea Roja.