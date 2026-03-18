Estados Unidos sigue siendo demasiado para la España de Mariona Ortiz y Helena Pueyo

La selección española femenina de baloncesto cerró su paso por el Premundial con una nueva derrota, por 70-84 ante la todopoderosa Estados Unidos, pero con diferentes sensaciones a la sufrida ante Italia, dejando buena imagen competitiva y aprovechando la ocasión para sumar experiencias de nivel.

Las actuales campeonas del mundo y olímpicas habían arrasado hasta ahora a todas sus rivales en San Juan, pero esta vez, pese a ganar holgadamente y no sufrir demasiado, no pudieron hacerlo ante una España, aguerrida y que no se dejó ir pese a no tener tampoco ya nada en juego y casi tener más ganas de poner rumbo a casa para recuperar la vida 'normal'. Raquel Carrera y Megan Gustafson aportaron 15 puntos cada uno, mientras que la estelar Caitlin Clark no brilló en exceso (7).

Por su parte, las jugadoras del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y Helena Pueyo cuajaron un correcto encuentro, pero en el que tampoco brillaron demasiado. La base volvió a ser la jugadora que más asistencias repartió de la selección (6), aunque no estuvo demasiado bien en el tiro y se quedó con 2 puntos. Además, sumó 4 rebotes. Pueyo anotó 4 puntos, 2 rebotes y tres asistencias.

Dar batalla

España salió dispuesta a plantar cara a la campeona de todo y despedirse con mejores sensaciones que las dejadas el domingo en la derrota ante Italia. Para ello tuvo que recurrir a Gustafson y Carrera en ataque, con ambas pívots combinándose para los once primeros puntos de las suyos, 7 de la nacionalizada y 4 de la gallega.

La actual subcampeona de Europa, firme en defensa y controlando mucho mejor el aspecto de las pérdidas para evitar puntos fáciles del rival, llegó a dominar 11-8 en ese inicio, pero la campeona del mundo y olímpica, con la entrada de Clark y el poderoso físico que posee, no se dejó intimidar y recuperó la iniciativa pronto, con un 1-7 en los últimos dos minutos del primer cuarto (16-21).

El combinado que dirige Miguel Méndez se afanaba en defender lo mejor posible a unos Estados Unidos poco acertado en el tiro exterior, pero que no perdonaba sus segundas oportunidades (10 puntos) y la vuelta de las pérdidas de España (9 ya al descanso).

La joven Fam, con seis puntos, intentó demostrar sus virtudes que levantan expectativas al otro lado del Atlántico ante las estadounidenses, pero estas fueron haciendo hueco y, pese a los esfuerzos de las españoles, se pusieron por encima de los diez, aunque con un todavía no demoledor 32-44 al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el guión no cambió demasiado. El equipo español mejoró en ataque, no tanto en acierto, pero sí a la hora de ejecutar sus jugadas y no cometer pérdidas (sólo cuatro en la segunda mitad), e intentó crear más desajustes en su rival con una defensa en zona.

Con esos argumentos y pese a dejarse alguna canasta bajo el aro por el camino, la actual subcampeona de Europa trató de aguantar los arreones del combinado estadounidense, que encontró los triples para abrir algo más su brecha de cara a los diez minutos finales (47-61).

Bajo la inspiración de Cooper, la mejor de las suyas con 20 puntos, amagó con romper de manera definitiva el choque y rozó la veintena de puntos de renta (56-75), pero España mostró entereza, con desparpajo de Buenavida y Fam, no cedió en defensa y fue capaz de empatar ese cuarto (23-23) en una derrota con más lados positivos que negativos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 70, - ESTADOS UNIDOS, 84 (32-44, al descanso).

--EQUIPOS:

ESPAÑA: Ortiz (2), Cazorla (8), Pueyo (4), Carrera (15) y Gustafson (15) --quinteto inicial--, Martín (6), Buenavida (7), Ginzo (2), Araújo (1), Fam (10) y Ayuso (-).

ESTADOS UNIDOS: Howard (-), Gray (8), Young (2), Cooper (20) y Hamby (14) --quinteto inicial-- Clark (7), Bueckers (9), Burrell (-), Iriafen (2), Reese (4), Iriafen (2) y Plum (18).

--PARCIALES: 16-21, 16-23, 15-17 y 23-23.

--ÁRBITROS: Griguol, Helmsteins y Davidson.

--PABELLÓN: Coliseum José Miguel Agrelot 'El Choli'.