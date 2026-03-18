Mariona Ortiz y Helena Pueyo animan al Casademont Zaragoza masculino desde Puerto Rico: "Esto lo sacamos juntos"

El Casademont Zaragoza afronta este sábado un partido crucial para su futuro en la Liga ACB. El conjunto aragonés recibe al San Pablo Burgos de Porfirio Fisac, con el que empata a seis triunfos en la zona baja de la clasificación pero con sensaciones muy distintas. El equipo de Joan Plaza acumula ocho derrotas consecutivas, por lo que necesita la victoria para liberarse de ese peso y superar a un rival directo al que ya le ganó el partido de ida.

Ante la importancia del duelo, las dos internacionales españolas del Casademont Zaragoza, Mariona Ortiz y Helena Pueyo, han querido mandar un mensaje de ánimo y apoyo desde Puerto Rico, donde han disputado el Premundial llevando a España a un Campeonato del Mundo ocho años después.

Es habitual la presencia de las jugadoras en los partidos de la ACB dando apoyo a sus compañeros y en esta ocasión han querido mostrarlo incluso desde la distancia. "Hola chicos. Desde aquí queremos mandaros mucho ánimo para vuestro partido importante de este sábado", empieza Pueyo. "En los momentos difíciles es cuando más unidos debemos estar y, ya lo sabéis, sacamos esto y lo sacamos juntos", concluye Mariona.