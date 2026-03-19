El Casademont Zaragoza U22 recibe al Barça Atlétic en un duelo clave

El Casademont Zaragoza U22 afronta este viernes, a las 17.00 horas, un exigente duelo ante el Barça Atlétic en la décima jornada de la segunda fase de Liga U. El encuentro se presenta como uno de los grandes atractivos de la jornada, con ambos conjuntos situados en posiciones privilegiadas de la clasificación en un momento clave de la temporada, donde cada victoria empieza a marcar el camino hacia la Final a Seis.

El conjunto rojillo ocupa actualmente la segunda plaza, aunque con más partidos disputados que rivales directos como el Real Madrid y el propio Barça. El Casademont atraviesa su mejor momento del curso, encadenando tres victorias consecutivas que le han permitido asentarse en la zona alta de la tabla.

El equipo ha ganado en confianza y empieza a consolidarse como uno de los candidatos a pelear por todo en este tramo decisivo. Con el objetivo de clasificarse para la Final a Seis, los de Jorge Serna saben que mantener esta dinámica es fundamental, especialmente ante rivales directos.

Por su parte, el Barça Atlétic llega con una trayectoria impecable. A pesar de ocupar la tercera posición, el conjunto azulgrana tiene aún dos partidos aplazados por disputar y mantiene un pleno de victorias, sin conocer la derrota hasta la fecha. Su rendimiento le sitúa como el rival a batir, el equipo más en forma de la competición.

El Casademont Zaragoza U22 buscará este viernes en el pabellón del CDM Siglo XXI dar un golpe sobre la mesa, imponerse al líder moral de la Liga y dar un paso casi definitivo para consolidarse en los puestos de privilegio.