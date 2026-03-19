Dubljevic, jugador del Casademont Zaragoza: "La afición es nuestra gasolina, vamos a morir en el campo por ganar"

Los jugadores del Casademont Zaragoza están mentalizados de la difícil situación que atraviesa el equipo y saben que se juegan mucho este sábado. El conjunto rojillo se enfrentará al Burgos (21.00 horas) y lo hará de nuevo en el pabellón Príncipe Felipe, donde hace más de un mes que no juega y el apoyo de la afición será vital. “Para nosotros, la Marea Roja es muy importante”, ha afirmado Bojan Dubljevic tras la sesión de entrenamiento de este jueves.

El pívot montenegrino es consciente del malestar general con el contexto deportivo de un equipo que lleva ocho jornadas consecutivas de Liga ACB sin ganar. “Yo entiendo que la afición no puede ser estar contenta con nosotros porque no hemos jugado bien y hemos sufrido mucho”, comenta. Aun así, su apoyo se antoja vital para el grupo: “Es nuestra gasolina para el motor y en este momento la necesitamos más que nunca. Prometo que vamos a morir en el campo y a mostrar cosas muy positivas para que puedan creer otra vez con nosotros”.

En este sentido, el grupo está afectado por la situación clasificatoria, aunque confiado en poder revertirla. “No estoy muy feliz, sobre todo, por cómo vamos este año. Pero como siempre digo, hay muchos más partidos hasta final de temporada, para que enseñemos buenas cosas también”, añade. Para Dubljevic, el grupo está entrenando bien y eso se verá reflejado: “Lo veo un poco mejor porque en las últimas semanas hemos trabajado muy duro para recuperar cosas y lo veo mucho mejor”.

Dubljevic atiende a los medios al acabar el entrenamiento este jueves. / Rubén Ruiz

No obstante, que todo ese trabajo se vea en la pista pasa por lograr un triunfo este sábado. “Lo más importante es ganar en este momento. Pero de verdad creo que entrenamos muy bien como equipo y luchamos”. Será el tercer partido de Joan Plaza a los mandos del Casademont. El técnico ha perdido los dos primeros, aunque se han visto cosas nuevas sobre la cancha. “Es verdad que en ese primer partido contra Andorra no teníamos ni tiempo ni mucha suerte, pero creo que vamos por buen camino para acabar bien esta temporada”.

El equipo ya pasó por una dinámica muy negativa el curso pasado, aunque, asegura el montenegrino, esta vez es distinto. “Creo que es muy diferente del año pasado. En este momento solo pensamos en que el siguiente partido, que es mucho más importante para nosotros que ningún otro este año. Estamos a tope con ganar y es lo único en lo que podemos pensar”, ha remarcado.

Dubljevic atiende a los medios al acabar el entrenamiento este jueves. / Rubén Ruiz

El Casademont ha aprendido la lección del partido contra otro rival directo, como lo era el Andorra, y no quiere cometer los mismos errores de concentración. “Estamos a vida o muerte”. Para lograr la victoria será necesario que todos pongan de su parte. “En este momento todo que queremos es la victoria y jugadores, afición y todo el mundo estamos en eso al 100%”.

El montenegrino ha atravesado varias lesiones en la mano, aunque ya se ha recuperado y tiene más confianza. “Me siento bien. Estoy mejor después este break porque tenía mucho tiempo para recuperar las manos, que de verdad sufría mucho. Me recuperaba y tenía otra vez la mano rota. Es duro, pero me siento mucho mejor”. Asimismo, también el grupo, pese a la urgencia en el Casademont Zaragoza, está unido: “Nosotros no tenemos ningún problema en el vestuario”.