Casademont Zaragoza
Entrevista con Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza: "Va todo perfecto, pero si no ganamos ningún título no habrá servido para nada"
A la francesa le sobra ambición, analiza cómo ve al equipo antes de que la temporada entre en su tramo "más importante e interesante" y habla de su posible renovación
-¿Cómo han vivido estas semanas de parón internacional las jugadoras que no han viajado con sus selecciones? Los entrenamientos habrán sido muy diferentes.
-Después del partido de Girona tuvimos cuatro días de vacaciones y nos fuimos a casa para descansar. Yo me fui a Francia. Luego volvimos y entrenamos cuatro días con trabajo físico, tiro, gimnasio y algo de dos contra dos y tres contra tres. Hemos podido mantener algo de ritmo para no parar del todo, porque las otras chicas sí están jugando y ya tienen ese ritmo. Después tuvimos también el fin de semana libre y ahora volvemos a empezar. Tengo muchas ganas de que vuelva la competición.
-Queda ahora la recta final y donde se decide todo, pero hasta ahora a su temporada no se le puede poner ni un pero. ¿Está superando sus expectativas el año por el momento?
-Sí, totalmente. Está siendo una temporada muy buena, todo perfecto. Estamos cumpliendo todos los objetivos que teníamos, pero ahora viene lo importante y lo interesante. Si no ganamos ningún título, todo esto no habrá servido para nada.
-De todos los partidos que se han jugado hasta ahora, ¿con qué tres se quedaría?
-El primero sería el de Praga aquí, el que nos dio la clasificación para la Final Six. Lo que sentimos fue increíble. Ese sin duda sería el primero. Luego diría la remontada ante Brno de la fase previa para clasificarnos, que también fue un partido tremendo.
-¿Y alguno que recuerde por cómo jugó usted o porque se sintiera inspirada en la pista?
-Yo me quedo más con emociones colectivas que con actuaciones personales.
-¿Qué le convenció de Zaragoza y el Casademont para aterrizar aquí el pasado verano?
-Yo sigo bastante la Liga española desde hace años y el Casademont es un club que me gustaba, porque he visto cómo ha crecido y lo que está haciendo. También me gusta el estilo de juego del equipo y lo que quiere Carlos. Cuando me llamaron, hablé con él por teléfono y lo que me dijo sobre los objetivos del club y lo que quería construir encajaba bastante con lo que yo buscaba a nivel personal.
-Estuvo muy poco tiempo en Girona y esta puede considerarse su primera temporada completa fuera de Francia. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Tuvo algún problema de adaptación?
-La verdad es que ha sido bastante fácil. Las chicas son muy majas, te reciben muy bien y te ayudan. También aquí, en el pabellón y en el club, todo el mundo es muy amable. Saber el idioma ayuda mucho y Zaragoza es una ciudad en la que se vive muy bien. No puedo decir que me haya costado adaptarme.
-Su fichaje quizá fue uno de los que menos ruido hizo al principio, pero desde el primer día su rendimiento ha sido altísimo y ha conquistado a la afición. ¿Usted esperaba un nivel tan bueno por su parte?
-Sí. A lo mejor en España no me conocían tanto, porque he jugado en Francia y además he tenido varias temporadas marcadas por lesiones, pero yo sí sé lo que puedo aportar. Incluso diría que todavía no estoy del todo satisfecha con lo que estoy haciendo, porque sé que puedo dar más. Me hace feliz que la gente esté contenta conmigo, pero yo sé que todavía puedo aportar mucho más.
-A quienes no la conocían les impresionó mucho desde el principio su fuerza física. ¿Cuánto hay de innato y cuánto de trabajo?
-De genética, no mucho. He tenido que trabajar muchísimo, sobre todo porque también he pasado por muchas lesiones. Paso mucho tiempo en el gimnasio, todos los días, y es algo que cuido mucho porque sé que necesito mi físico para poder competir a este nivel.
-Otra cosa que llama mucho la atención es su determinación y su valentía. No se arruga en los partidos.
-Sí, porque yo soy mucho de sentir. A veces puedo estar tres o cuatro minutos en pista sin hacer gran cosa, porque quizá no hace falta, pero si siento que el equipo necesita algo, lo hago. Juego mucho por sensaciones, sin pensar tanto. Me dejo fluir.
-Usted misma dice que todavía puede dar más. ¿En qué aspecto de su juego cree que tiene más margen de mejora?
-Este año no estoy tirando mucho de tres y sé que esa es una de mis especialidades. Creo que puedo centrarme más en eso y aportar más en ese aspecto. También puedo anotar un poco más de lo que estoy haciendo ahora mismo.
-¿Se siente en uno de los mejores momentos de su carrera? ¿Le ha dado pena no ir convocada con Francia?
-He tenido momentos en los que he jugado mejor, pero es verdad que ahora me encuentro bastante bien. Este año me está permitiendo volver a un nivel que hacía tiempo que no tenía y poco a poco estoy llegando a donde quiero estar. Sí, claro que me gustaría volver. Como he dicho, he estado lesionada durante mucho tiempo y el grupo de Francia es muy fuerte. Han entrado otras jugadoras, pero yo quiero demostrar que estoy físicamente preparada, que puedo hacer una temporada completa y rendir bien para volver a llamar la atención del seleccionador.
-¿Está contenta con los minutos que juega o siente que merecería jugar más?
-Somos un equipo de doce y todas no podemos jugar los minutos que querríamos. Hay que repartirlos y adaptarse, porque además tenemos muy buenas jugadoras. Yo me adapto porque al final el objetivo común es ganar. Pero claro, si pudiera jugar 40 minutos, jugaría 40.
-Ha reconocido que Carlos Cantero la llamó para ficharla. ¿Cómo es su relación con él?
- Buena. Carlos me deja hacer lo que siento en la pista, no me mete en una caja y eso es algo que a mí me gusta. Me siento bastante bien con su estilo de entrenar, es un apasionado.
-Además de con las dos francesas, ¿con quién se lleva mejor en el vestuario?
-Ha sido importantes tenerlas, sí. Diría que con Pueyo, con Vorackova...Bueno, con todas.
¿Y a nivel de baloncesto? ¿Cuál le enamora?
- Mariona, sin duda. Jugar con ella es una pasada, es una jugadora increíble, lo tiene todo. También como capitana.
-La Copa de la Reina ya asoma e imagino que está en sus cabezas. Va a ser la primera vez que la juega.
-Me han dicho que es algo increíble, aunque yo ya lo había visto por la tele, justo el año que ganó Zaragoza. Me parece algo muy bonito y me encanta tener la suerte de poder vivirlo. Quiero ganarla, queremos ganarla.
-¿El Casademont es el favorito?
-No lo sé. Nosotras nos centramos en lo que tenemos que hacer. Lo que piensen los otros equipos no lo controlamos. Pero sí, no ganarla sería una decepción muy grande. Sabemos que hay muy buenos equipos y no nos creemos mejores que nadie, pero sabemos lo que valemos y que podemos ganarla.
-Luego vendrá la Final Six. ¿Cómo ha vivido el camino hasta llegar a clasificarse?
-Ha habido muchos altibajos. El primer partido de la previa fue horrible y luego llegó una remontada increíble. En la primera fase pasamos con pocas victorias y había mucha gente que decía que no íbamos a poder avanzar, pero nosotras pensábamos que había que luchar y darlo todo. Luego lo hicimos bien y hasta el final no sabíamos si íbamos a terminar segundas, terceras, cuartas o incluso quedarnos fuera. Ha sido muy estresante. Después nos tocó Praga, que era el campeón del año pasado, y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero también que podíamos hacerlo. Ganamos, luego supimos que teníamos que repetirlo y lo volvimos a hacer. Ahora estamos en la Final Six y creo que nos lo hemos merecido porque hemos luchado muchísimo. Ahora toca disfrutarlo.
-Hasta ahora el sueño era jugar la Final Six en Zaragoza, pero una vez conseguido...
- Yo nunca voy a decir que solo quiero participar. Yo quiero ganar. Si estamos aquí es porque queremos conseguir algo y creo que podemos hacerlo.
-El primer paso será el Landes. ¿Cómo imagina ese partido?
-Creo que va a ser difícil porque es un equipo que defiende muy bien y juega muy bien como bloque. Ya nos hemos enfrentado, hemos ganado una vez y hemos perdido otra, así que sabemos dónde hacer daño y qué necesitamos para ganar. Va a ser un partido interesante, pero creo que deberíamos ganar.
-Que se juegue en el Príncipe Felipe será clave. ¿Cómo está siendo para usted poder jugar en este pabellón?
-Yo nunca había vivido algo así. Por la tele ya se veía, pero en persona es increíble. La gente aquí te apoya muchísimo. Incluso cuando fallas, están contigo, te animan y te empujan. Cuando estamos en este pabellón nos sentimos invencibles
-Y a nivel personal, ¿se siente querida por la afición?
-Sí, muchísimo. La gente te ve por la calle, te saluda, te anima, te hace regalos, te escribe por redes… te dan mucho amor.
-Hace unas semanas dijo que tenía que hablar con el club sobre su renovación. Ya se han anunciado varias. ¿Puede ser la suya la siguiente?
- No lo sé. Estamos hablando con el club, pero de momento no hay nada cerrado.
¿Pero a usted le gustaría seguir?
-Sí, claro. Si fuera por mí, seguiría, porque estoy muy feliz aquí. Pero no todo depende de mí.
-Quedan por delante los tres títulos más importantes: Euroliga, Copa y Liga. ¿Firmaría ganar solo uno?
-No. Yo quiero los tres. Sé que suena ambicioso, pero quiero ganar los tres. Igual firmaría ganar dos.
-Si hubiera que elegir uno, imagino que la Euroliga.
-Sí, la Euroliga. Y más siendo aquí. Aunque también le digo que ganar la Euroliga y no ganar luego nada en España también me dejaría una sensación rara.
Suscríbete para seguir leyendo
