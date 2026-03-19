El exjugador del Casademont Zaragoza que dice adiós a la temporada por un problema de salud: "Agradezco que se haya detectado a tiempo"

Un exjugador del Casademont Zaragoza acaba de decir adiós a la temporada y en el peor momento posible. Dino Radoncic, jugador actualmente del Leyma Coruña, es líder de Primera FEB y está luchando por ascender a la Liga Endesa, pero un problema de salud le ha hecho parar.

"Lamentablemente, la vida a veces cambia los planes cuando menos te lo esperas", comenzó escribiendo el exjugador del Casademont. El motivo es "un trombo en la vena de la pierna izquierda", y el tiempo de baja es de 12 semanas, es decir, unos tres meses, por lo que ya no se vestirá más de corto en lo que queda de curso.

"Lo más importante es que estoy bien y agradezco que todo se haya detectado a tiempo", prosiguió. Además, reconoció en un comunicado que "me resulta especialmente difícil no poder ayudar al equipo en el campo ahora mismo, pero también confío en que lograremos el objetivo".

Dino Radoncic fue uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del panorama nacional. El montenegrino, canterano del Real Madrid, firmó en 2020 tras haber jugado en Burgos, Murcia y Tenerife, y la primera de ellas lo hizo cedido en el Gipuzkoa.

Al curso siguiente regresó a la disciplina del club, donde jugó dos campañas. En la primera fue muy importante, jugando los 34 partidos de Liga y promediando 10 de valoración. En su segundo curso le lastró una fractura en la mano y fue baja alrededor de tres meses, así que solo pudo disputar 16 encuentros de Liga.

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En 2023 fue una de las nueve bajas confirmadas del Casademont Zaragoza. Entonces terminaron contrato Chris Wright, Christian Mekowulu, Iván Cruz, Justinian Jessup, Maodo Nguirane y Marcel Ponitka, además del propio Radoncic, y se ejecutó la cláusula de corte tanto en el caso de Hlinason como en el de Sant-Roos.