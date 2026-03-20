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El Barça no da opción al Casademont U22

El conjunto de Jorge Serna no puede con el azulgrana, invicto en la clasificación, ni con la exhibición del visitante Joaquim Boumtje

Traoré intenta colocar un tapón a Keita en el encuentro entre el Casademont y el Barça de la Liga U.

Traoré intenta colocar un tapón a Keita en el encuentro entre el Casademont y el Barça de la Liga U. / Alejandro Meavilla

A. B. L.

Zaragoza

El Casademont Zaragoza tenía ante sí el compromiso más complicado y ante el rival más difícil del curso y no pudo proseguir su buena racha de triunfos. El conjunto aragonés cayó en el pabellón Siglo XXI por 60-81 frente a un Barça muy superior y que ganó guiado por un espectacular Joaquim Boumtje, hijo del exjugador de la NBA Rubén Boumtje, que anotó 24 puntos con un 66% de acierto en triples, capturó 13 rebotes, robó 5 balones e hizo un 38 de valoración.

Después de un primer cuarto de aguante, empezó a marcharse el Barça en el electrónico en los últimos minutos del primer periodo y mediado el segundo los azulgranas llegaron a doblar a los aragoneses (16-32). Con 24-38 se llegó al descanso tras una canasta sobre la bocina de Rubén Valero.

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El conjunto azulgrana se apagó en ataque en el tercer cuarto, pero mantuvo su defensa firme y al Casademont con al menos diez puntos de desventaja. Soñaron los aragoneses con la remontada, pero el Barça rompió el partido en los últimos cuatro minutos para dejar una derrota demasiado abultada.

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