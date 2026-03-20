Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: «El Gran Canaria es un entrenamiento con público que hay que ganar»

Aunque el Casademont Zaragoza femenino recibe al colista de la competición, el Spar Gran Canaria, que a priori es el rival más asequible de toda la Liga Endesa porque además se ha descolgado de la lucha por la permanencia, muchos son los condicionantes que le hacen estar a Carlos Cantero inquieto.

Lo principal, que las internacionales acaban de llegar y no han tenido tiempo para entrenar con el resto de sus compañeras, cambiar el chip a los sistemas del Casademont y recuperar sensaciones. «Lo vivo con incertidumbre. Hoy (por este viernes) es el primer entrenamiento normal (y por cierto, en el Siglo XXI porque en el Príncipe Felipe había concierto) y algunas vinieron a las 7 u 8 de la mañana desde Puerto Rico o China, así que me parecía correcto no hacerlas entrenar y valorarlas con el fisio», dijo el técnico.

De hecho, Hempe no jugó el último partido con Macedonia y le preocupa: «Veremos si esos dolores musculares que tiene en el isquio cómo evolucionan y vamos día a día. La prioridad es para la Copa porque es en una semana», advirtió.

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Y aunque por medio hay que jugar ante el Gran Canaria, Cantero no ocultó que piensa en la Copa de la Reina. «Es un partido diferente, porque necesitamos trabajar la gestión de cargas, ver el estado físico de cada jugadora y buscar la forma de ser competitivas», dijo. Por la falta de sesiones por el parón internacional, el preparador madrileño considera el choque frente al colista como «un entrenamiento con público que hay que ganar para prepararnos para la semana que viene».