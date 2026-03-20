Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: "Necesitamos seis victorias y no podemos esperar, hay que reaccionar ayer, no mañana"

Joan Plaza es muy consciente de que se fue fichado por el Casademont Zaragoza para lograr la permanencia y en la rueda de prensa previa al trascendental encuentro de este sábado contra el Recoletas San Pablo Burgos hizo un análisis de qué le pasa al club aragonés, por dónde pasa su mejoría y, sobre todo, incidió en que el equipo no tiene que reaccionar hoy, mañana ni ya mismo, sino ayer para que la ciudad siga disfrutando de la élite.

A falta de 12 jornadas, Plaza considera que hay que ganar "seis partidos". "Esa cifra es la que tenemos en la cabeza, aunque a veces se ha salvado algún equipo con alguna menos o incluso con trece", incidió, pero lo que dejó bien claro es que "no podemos esperar a las seis últimas jornadas para reaccionar". De hecho, fue también muy directo sobre la necesidad de ganar: "Hay que reaccionar ayer".

Pese a la imperiosa necesidad de cortar ya la racha de ocho derrotas seguidas y la insistencia del técnico en que hay que vencer ya, Plaza considera que el duelo ante el San Pablo Burgos "no es una final, pero sí un partido muy importante", ya que "matemáticamente no va a ser el encuentro que nos salve o que nos hunda", pero también lanzó un aviso: "El calendario que nos viene a continuación es altamente complicado y los chicos están trabajando bien y han de ver un poco la luz al final del túnel".

La exigencia de Zaragoza

Plaza contó que una persona esta semana le hizo ser más consciente de que la tradición de baloncesto de Zaragoza, de cómo se vive el deporte en la ciudad, de la exigencia y de la importancia que tiene el Casademont, lo que le hizo más sabedor de la responsabilidad que tiene y lo vital que es conseguir la salvación en la ACB.

"He descubierto cosas con respecto a la estructura del club e incluso de cuestiones de la ciudad que se me escapaban aun siendo una persona que peina canas desde hace tiempo. Es bueno que yo lo sepa, pero sería bueno que lo supieran los jugadores para que ellos puedan entender cuál es el nivel de implicación de la región y de la ciudad con nosotros y el deporte", explicó, si bien dejó claro que este mensaje no quiere que los jugadores lo interpreten como un plus de presión: "Lo que queremos es que los jugadores se liberen un poco, que puedan jugar sabiendo qué es lo que nos jugamos, pero que eso no les haga jugar con una mochila de miedos y de temores", puntualizó.

Para que el Casademont continúe en la ACB, "si queremos que esto siga aquí y siendo ese puntal deportivo, eso pasa por mejorar nuestra situación", destacó. Así que borrón, cuenta nueva, unidad y a por ello: "Se han hecho algunas cosas mal, estoy seguro que no premeditadamente, pero ahora no es momento de echar la vista atrás y ver qué jugador que no ha rendido al nivel de lo que se le paga o de la fama que tiene. Ahora debemos estar todos a una y es muy importante ya no solo que llenemos o estemos más cerca del lleno, sino que la gente que venga se haga sentir, se haga notar, pero por el bien de todos. La primera persona que realmente esté en un modo negativo, lo único que estará haciendo es restar las posibilidades de que Zaragoza esté aquí", esgrimió.

El déficit deportivo

Plaza no ocultó que el margen de mejora es muy grande. Reconoció que "un 30% de victorias en casa es nefasto y con esas cifras no se va a ningún lado", pero ahora "necesitamos el apoyo de absolutamente todo el mundo".

Uno de los debes del Casademont es la cantidad de balones que pierde. Aseguró que "está siendo una debilidad" y que "debemos reducir el número de regalos porque Navidad ya ha pasado". Y otro mensaje es el de aumentar el número de minutos competitivos. Ante el Unicaja "plantamos cara 15 minutos y debemos acercarnos más a los 40 minutos, aunque con nuestras limitaciones", dijo.

Y sobre el San Pablo Burgos, aseguró que espera "a un equipo que desde hace semanas araña y compite, sobre todo en casa, y fuera está haciendo los partidos largos, difíciles, con un nivel de descaro muy chulo de ver, porque ellos están jugando contra equipos que les superan en presupuesto altamente, y que está jugando con esa desfachatez que los equipos de Fisac".

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"Espero un rival que si puede barrerte en el primer cuarto no espera el segundo, que le elevará el nivel de contacto, de la agresividad, de la tensión e incluso de los miedos", agregó. Ahora bien, lo que es innegociable es que "no nos pueden ganar en ritmo ni en intensidad, como mínimo la tenemos que empatar", concluyó.