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Del Casademont Zaragoza a los Brooklyn Nets de la NBA y a la ONU: la nueva vida de Jesús Ramírez

El extécnico del conjunto aragonés ha pasado unos días en Estados Unidos invitado por Jordi Fernández

Jesús Ramírez, durante un partido con el Casademont Zaragoza.

Jesús Ramírez, durante un partido con el Casademont Zaragoza. / Pablo Ibáñez

A. B. L.

Zaragoza

Jesús Ramírez fue destituido hace escasas semanas en el Casademont Zaragoza tras la eliminación de la FIBA Europe Cup y la racha de derrotas en ACB. El club decidió prescindir de sus servicios después de caer en casa contra el Asisa Joventut y se encomendó a Joan Plaza para tratar de reaccionar.

Ahora, sin la presión del día a día en el Casademont Zaragoza y a la espera de un nuevo proyecto que le ilusione para el banquillo, el extécnico está aprovechando para hacer cosas distintas en su vida, vivir experiencias y continuar formándose.

Invitado por los Brooklyn Nets, Ramírez ha estado una semana como invitado de Jordi Fernández, primer entrenador de la franquicia neoyorquina, aprendiendo sobre el método de trabajo en la NBA, los procesos y conociendo las instalaciones de primer nivel.

Pero también aprovechó para visitar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde coincidió con Ántoni Daimiel, el periodista español de baloncesto más prestigioso e influyente y un experto en la NBA.

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El manchego subió una foto a sus redes sociales con Ramírez: "Coincidí en NY y en la ONU con Jesús Ramírez, extécnico de Casademont Zaragoza y protagonista de una gran etapa en el baloncesto alemán. Él estaba pasando una semana con el equipo técnico de los Nets, invitado por Jordi Fernández. ¡Suerte en tu próximo destino!", escribió.

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