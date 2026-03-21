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El crucial Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos, en directo: así está siendo el retorno de Fisac al Príncipe felipe

Sigue con nosotros el minuto a minuto de un partido decisivo en la lucha por el descenso

Fisac, en el Príncipe Felipe

Fisac, en el Príncipe Felipe / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Ya no hay red, ni excusas, ni paños calientes, ni margen de ningún tipo. Llegados a este punto es ganar sí o también. Por el momento de forma, por la racha, por el rival, por el escenario (un Príncipe Felipe dócil con los visitantes) y por todo lo que se juega el Casademont Zaragoza. El rival, el San Pablo Burgos de Porfirio Fisac, por si faltaba algún aliciente. Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo duelo en la lucha por la salvación:

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