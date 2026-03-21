El crucial Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos, en directo: así está siendo el retorno de Fisac al Príncipe felipe

Ya no hay red, ni excusas, ni paños calientes, ni margen de ningún tipo. Llegados a este punto es ganar sí o también. Por el momento de forma, por la racha, por el rival, por el escenario (un Príncipe Felipe dócil con los visitantes) y por todo lo que se juega el Casademont Zaragoza. El rival, el San Pablo Burgos de Porfirio Fisac, por si faltaba algún aliciente. Sigue con nosotros el minuto a minuto del decisivo duelo en la lucha por la salvación:

49-29. Tiempo muerto en pista cuando faltan todavía algo más de 4 minutos para el descanso

Otroooo de Migueeeeeel. Está siendo locoooo esto. 47-27

También Miguel? Pues sí, también. Triiiiple.

No puede ser. Otro se Stephens. Está siendo una locura. 41-22

Buaa. Stpehens se apunta a la fiesta del tripleee. 38-19

Anota Burgos y final del primer cuarto con 35-19. Espectacular primer cuarto del Casademoooont, desatado desde el tripleeee

Otroooo de Washingtooooon. Bailandoooo en el Felipe

Locuraaaaaa en el Felipeeee. Triple de Washington, otro de Yusta y otro de Wasinhgtoooon- 32-14

Espabila el Burgos, que se pone a siete