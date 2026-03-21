Casademont Zaragoza
El iluminado Washington abre las aguas de la salvación. Las notas del Casademont Zaragoza-Burgos
Buen partido en general de los jugadores del equipo aragonés en un día que no se podía fallar
Washington | 10 |
Iluminado. Ganó dos veces el partido. 7/ 9 en triples. El salvador del Casademont.
Spissu | 7 |
Cerebro. Dirigió muy bien al equipo. 7 asistencias. Hizo valer su experiencia.
Wright-Foreman | 5 |
Eclipsado. No estuvo del todo mal, pero tampoco destacó mucho. Los focos estuvieron en otro lado.
Yusta| 5 |
Irregular. Fue suplente. Le salva su 3/6 en triples en una actuación algo caótica.
Rodríguez | 7 |
Hiperactivo. Un torrente de energía. Ayudó mucho al equipo a no despistarse.
Stephens | 7 |
Efectivo. 13 puntos para él en uno de sus mejores partidos en esta temporada.
González | 7 |
Crecido. Anotar dos triples le vino genial para soltarse y dejar más destellos.
Robinson | 8 |
Fiable. Casi perfecto en el tiro, demostró que tiene nivel para destacar en la ACB.
Jaime | 6 |
Intenso. Se dejó el alma en los pocos minutos pero bien aprovechados que jugó.
Dubljevic | 7 |
Guerrillero. Prometió morir en la pista y, aunque lejos de su mejor nivel, lo cumplió. 10 rebotes.
Koumadje | - |
Olvidado. Solo cinco minutos para un jugador que parece que no cuenta con la confianza de plaza.
Traoré | - |
Banquillo. El canterano completó la convocatoria pero no jugó.
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