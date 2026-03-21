El iluminado Washington abre las aguas de la salvación. Las notas del Casademont Zaragoza-Burgos

Washington | 10 |

Iluminado. Ganó dos veces el partido. 7/ 9 en triples. El salvador del Casademont.

Spissu | 7 |

Cerebro. Dirigió muy bien al equipo. 7 asistencias. Hizo valer su experiencia.

Wright-Foreman | 5 |

Eclipsado. No estuvo del todo mal, pero tampoco destacó mucho. Los focos estuvieron en otro lado.

Yusta| 5 |

Irregular. Fue suplente. Le salva su 3/6 en triples en una actuación algo caótica.

Rodríguez | 7 |

Hiperactivo. Un torrente de energía. Ayudó mucho al equipo a no despistarse.

Stephens | 7 |

Efectivo. 13 puntos para él en uno de sus mejores partidos en esta temporada.

González | 7 |

Crecido. Anotar dos triples le vino genial para soltarse y dejar más destellos.

Robinson | 8 |

Fiable. Casi perfecto en el tiro, demostró que tiene nivel para destacar en la ACB.

Jaime | 6 |

Intenso. Se dejó el alma en los pocos minutos pero bien aprovechados que jugó.

Dubljevic | 7 |

Guerrillero. Prometió morir en la pista y, aunque lejos de su mejor nivel, lo cumplió. 10 rebotes.

Koumadje | - |

Olvidado. Solo cinco minutos para un jugador que parece que no cuenta con la confianza de plaza.

Traoré | - |

Banquillo. El canterano completó la convocatoria pero no jugó.