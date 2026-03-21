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Casademont Zaragoza

El iluminado Washington abre las aguas de la salvación. Las notas del Casademont Zaragoza-Burgos

Buen partido en general de los jugadores del equipo aragonés en un día que no se podía fallar

Washington, durante el partido ante el Burgos

Washington, durante el partido ante el Burgos / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Washington | 10 |

Iluminado. Ganó dos veces el partido. 7/ 9 en triples. El salvador del Casademont.

Spissu | 7 |

Cerebro. Dirigió muy bien al equipo. 7 asistencias. Hizo valer su experiencia.

Wright-Foreman | 5 |

Eclipsado. No estuvo del todo mal, pero tampoco destacó mucho. Los focos estuvieron en otro lado.

Yusta| 5 |

Irregular. Fue suplente. Le salva su 3/6 en triples en una actuación algo caótica.

Rodríguez | 7 |

Hiperactivo. Un torrente de energía. Ayudó mucho al equipo a no despistarse.

Stephens | 7 |

Efectivo. 13 puntos para él en uno de sus mejores partidos en esta temporada.

González | 7 |

Crecido. Anotar dos triples le vino genial para soltarse y dejar más destellos.

Robinson | 8 |

Fiable. Casi perfecto en el tiro, demostró que tiene nivel para destacar en la ACB.

Jaime | 6 |

Intenso. Se dejó el alma en los pocos minutos pero bien aprovechados que jugó.

Dubljevic | 7 |

Guerrillero. Prometió morir en la pista y, aunque lejos de su mejor nivel, lo cumplió. 10 rebotes.

Koumadje | - |

Olvidado. Solo cinco minutos para un jugador que parece que no cuenta con la confianza de plaza.

Traoré | - |

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Banquillo. El canterano completó la convocatoria pero no jugó.

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