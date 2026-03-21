La previa del Casademont Zaragoza-Gran Canaria: abróchense los cinturones

Cuántas ganas había de que el Casademont Zaragoza femenino volviera a la competición. Cómo hace disfrutar este equipo y cuánto se le echa de menos. Pues, tras el parón internacional, ya está aquí. Y abróchense los cinturones, porque vienen curvas. Y es que tras una temporada que están siendo mágica hasta el momento llegan ahora las emociones fuertes en unas semanas en las que las aragonesas intentarán poner varias guindas en forma de títulos a un curso que está siendo de matrícula de honor.

En nada llega la Copa de la Reina, la ansiada Final Six de la Euroliga ya se divisa a lo lejos y luego vendrán los playoffs de la Liga. Casi nada. Un huracán de partidos, la mayoría tremendos, que dará el pistoletazo de salida con el que, curiosamente, apunta a ser el más sencillo de todos. Porque el débil y confuso Gran Canaria se va a presentar en el Príncipe Felipe como perfecto convidado de piedra en lo que, si no hay una sorpresa mayúscula, será una puesta a punto y poco más que un entrenamiento con público para un Casademont al que, viniendo de donde viene, le puede venir hasta bien para comenzar a engrasar la maquinaria.

Será el reencuentro en pista de las de Cantero después de que hasta siete jugadoras, más de la mitad de la plantilla, hayan estado concentradas con sus selecciones. La gran mayoría ha vuelto con una sonrisa y con sus objetivos cumplidos y ahora es el momento de hacer lo mismo con su equipo. A priori, no ha habido ningún infortunio grave en forma de lesión y el técnico madrileño contará con toda la rotación al completo en un encuentro en el que habrá minutos para todas.

La victoria ante las canarias se da por segura, por lo que lo importante del encuentro será más la preparación para la Copa, que arranca el jueves en Tarragona. Ahí el rival será el IDK Euskotren y muchas de las cosas que pasen en el Príncipe Felipe tendrán más que ver con el torneo del K.O que con un choque que servirá a las aragonesas para seguir una semana más en lo más alto de la clasificación.

El horror canario

¿Pero por qué no le damos al Gran Canaria ni el beneficio de la duda? Porque su temporada, un año más, es esperpéntica y hasta indigna. Por allí pasan los entrenadores y las jugadoras y al poco salen huyendo de un club que, en la actualidad, no se merece estar en la élite del baloncesto femenino español. Virtualmente descendido, el equipo canario no sabe lo que es ganar en 2026 y acumula trece derrotas consecutivas, la gran mayoría con resultados escandalosos en contra y sin ninguna opción de victoria en duelos en los que los rivales muchas veces levantan al pie para no hacer más sangre.

Ese sería el escenario más probable en el encuentro entre las isleñas y un Casademont que ganará de lo que quiera. Si necesitará ganar de 50, seguramente lo podría conseguir pero ese no será el gran objetivo. Después de más de dos semanas sin competir, lo que seguro que busca Cantero es comprobar que todas sus piezas están en forma y preparadas y mentalizadas para lo que se viene. Un apasionante esprint final de curso que este domingo vivirá una tranquila vuelta de calentamiento.